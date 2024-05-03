Стаховский сказал, что не так с новым законом о мобилизации

Недавно Верховная Рада Украины приняла долгожданный законопроект о мобилизации. Это едва ли не сразу вызвало волну недовольства. Но больше всего украинцев возмутил факт того, что нардепы убрали норму о демобилизации.

Стаховский отмечает, что то, что убрали норму о демобилизации, не достаточно позитивно для тех, кто уже два года обороняет Украину.

Он уверен: все украинцы готовы защищать государство. Однако в этом есть проблема.

"Они хотят иметь понимание, что это равная история, что они, отдавая свой ресурс, теряя свою работу, делают это сознательно и что люди вокруг так же сознательно принимают решения", - говорит Сергей.

По его мнению, уровень осведомленности в обществе сейчас достаточно высокий, а "уровень морального качества определенных структур, отвечающих за то, чтобы страна двигалась, должен измениться".

"Каждый день люди гибнут за то, чтобы у нас было время подготовиться, измениться и понять: это война, которую мы можем закончить либо победой, либо проигрышем, там нет нейтралитета", - считает Стаховский.

Законопроект о мобилизации: основные изменения