Стаховский сказал, что не так с новым законом о мобилизации
Недавно Верховная Рада Украины приняла долгожданный законопроект о мобилизации. Это едва ли не сразу вызвало волну недовольства. Но больше всего украинцев возмутил факт того, что нардепы убрали норму о демобилизации.
Боец "Альфы" Сергей Стаховский высказался на этот счет в интервью РБК-Украина (проект Styler).
Стаховский отмечает, что то, что убрали норму о демобилизации, не достаточно позитивно для тех, кто уже два года обороняет Украину.
Он уверен: все украинцы готовы защищать государство. Однако в этом есть проблема.
"Они хотят иметь понимание, что это равная история, что они, отдавая свой ресурс, теряя свою работу, делают это сознательно и что люди вокруг так же сознательно принимают решения", - говорит Сергей.
По его мнению, уровень осведомленности в обществе сейчас достаточно высокий, а "уровень морального качества определенных структур, отвечающих за то, чтобы страна двигалась, должен измениться".
"Каждый день люди гибнут за то, чтобы у нас было время подготовиться, измениться и понять: это война, которую мы можем закончить либо победой, либо проигрышем, там нет нейтралитета", - считает Стаховский.
Законопроект о мобилизации: основные изменения
- Исключили норму о демобилизации после 36 месяцев службы. В течение восьми месяцев должен появиться отдельный закон, регулирующий вопросы ротации и мобилизации.
- Освободиться с военной службы смогут бывшие пленные, военные, получившие инвалидность, генералы, контрактники, у которых истек срок действия контракта, а также военные, назначенные судьями или избранные нардепами. Военные с инвалидностью всех групп также имеют право на увольнение. Уволиться смогут женщины в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком, многодетные родители, родители-одиночки и другие категории.
- После вступления закона в силу в течение 60 дней военнообязанные должны посетить свои ТЦК СП, чтобы уточнить учетные данные.
- Регистрация электронного кабинета военнообязанного является правом, но не обязанностью.
- Все военнообязанные украинцы должны иметь при себе военный билет или временное удостоверение и предъявлять на требование представителя военкомата. На сегодняшний день проверять документы могут также полицейские.
- Закон отменяет срочную службу. Вместо нее вводится базовая служба для украинцев 18-25 лет. Предполагается, что они смогут выбрать год и период службы, пока им не исполнится 24 года.
- К уклонистам могут применять наказание в виде временного запрета на управление транспортным средством.
Ранее Сергей Стаховский сказал, как изменилось его отношение к Александру Усику.
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