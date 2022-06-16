Залізне містечко в Ірпені: як виглядає нове житло для переселенців (фото)
В Ірпені відкривається нове поселення для українців, які втратили житло через військові дії. На допомогу жителям прийшла Укрзалізниця, яка віддала 5 вагонів-купе 2020 року з кондиціонерами для "Залізного містечка".
Як виглядає це містечко і які зручності будуть у жителів - читайте нижче.
Укрзалізниця допомогла міській раді Ірпеня обладнати "Залізне містечко" для тих, хто втратив житло через вторгнення росіян.
Для цього виділили 5 вагонів-купе 2020 року з кондиціонерами та санвузлами. Один вагон віддали під ресторан з лаундж-зоною, ще один буде з душовими кімнатами та сушаркою.
На території містечка знаходиться дитячий майданчик, настільний теніс і бадмінтон. Також будуть доступні шахи та колекція настільних ігор, зона барбекю з альтанками та гамаками з пуфами.
Фото: Залізне містечко в Ірпені (Укрзалізниця)
Територія парку буде з цілодобовою охороною, а Інтернет на території - завдяки Старлінкам. Вхід на територію містечка - тільки за картками.
Для жителів "Залізного містечка" забезпечать триразове харчування - від World Central Kitchen. Допоможуть також з пранням. Лаундж-зону забезпечили бібліотекою з книгами. А ще жителям містечка виділили велосипеди.
Фото: Залізне містечко в Ірпені (Укрзалізниця)
Розмістити в тимчасовому житлі зможуть близько 100 осіб - майже 25 сімей. Подати заявку на поселення можна за номером: 097 925 09 51. Знаходиться містечко на вулиці Центральній, за 10 хвилин від вокзалу.
Фото: Залізне містечко в Ірпені (Укрзалізниця)
До речі, раніше ми розповідали про те, як виглядають модульні містечка в різних країнах світу.
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А ще писали, що біля Львова відкриють нове немодульне містечко для переселенців.