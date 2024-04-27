В США бесследно исчезла 16-летняя наследница миллиардера: что известно

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Четыре дня назад Минт исчезла из дома своей матери в богатом округе Марин, штат Калифорния.

Полиция не исключает того, что подросток может находиться в центре Сан-Франциско - Тендерлойне, самом преступном районе города, известном как "героиновое гетто".

Неподалеку расположены мэрия, консерватория, музеи, библиотеки, а также штаб-квартиры "Twitter" и "Uber". И в центре всей этой общественной активности расположено самое опасное место.

Согласно листовкам, размещенным по всему району, Минт в последний раз видели в воскресенье вечером около 22:00 в Болинасе, штат Калифорния.

Минт Баттерфилд исчезла в США (фото: twitter.com/yashar)

На следующее утро ее мать сообщила об исчезновении. Дочь предпринимателей раньше проходила курс лечения от наркозависимости, но как она могла попасть в Тендерлойн - пока неясно.

Существует два возможных варианта развития событий - девушка могла туда отправиться добровольно, или это было похищение.

Пока что полиция держит расследование в тайне.

Что известно о родителях девушки

Об образе жизни отца Минт можно судить по его недвижимости: он проживает в роскошном особняке стоимостью 31,7 миллиона долларов, где есть винный погреб на 500 бутылок, а также в другом доме, который обошелся ему в 19 миллионов долларов, и в котором есть семь спален.

Стюарт Баттерфилд (фото: twitter.com/AmyLarson25)

Родители пропавшей развелись практически сразу после ее рождения. После этого Стюарт женился на Джен Рубио, совладелице бренда дорожных аксессуаров Away, и стал отцом еще двоих детей.

Кейт, мать девочки, начала отношения с Ури Энгстромом, с которым у них трое детей. После развода родителей Минт жила с матерью.