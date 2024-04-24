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Ракета изувечила лицо: медики "возвращают красоту" 20-летней девушке перед свадьбой

Среда 24 апреля 2024 20:16
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Ракета изувечила лицо: медики "возвращают красоту" 20-летней девушке перед свадьбой Анна Котова (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)
Автор: Василина Копытко

Во Львове врачи проводят ряд медицинских процедур, чтобы убрать шрамы с лица Анны Котовой, которая получила ранения во время российской атаки на Днепр в январе прошлого года. Девушка мечтает, что вернет свою красоту, ведь готовится к свадьбе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию UNBROKEN Ukraine в Facebook.

История Анны Котовой

20-летняя Анна Котова из Северодонецка, что в Луганской области. После начала полномасштабной войны девушка вместе со своим парнем переехала в Днепр. 14 января 2023 года - в день 19-летия Анны - российская ракета попала в соседний подъезд.

"Ко мне позвонила троюродная сестра. Я вышла на кухню. Мы разговаривали по видеосвязи. В экране я смотрела на собственное изображение и думала: как я красивая. Тогда я последний раз видела себя с двумя глазами", - вспоминает девушка.

Ударная волна разбила окна и обломки стекла порезали тело и лицо Анны. Один из них застрял в миллиметре от сонной артерии. Медикам удалось вовремя удалить обломок и спасти девушку. Но левый глаз был необратимо поврежден. После лечения в Украине Анна прошла курс в Австрии, где для нее изготовили глазной протез.

Ракета изувечила лицо: медики &quot;возвращают красоту&quot; 20-летней девушке перед свадьбойАнна прошла лечение в украинских госпиталях и в Австрии (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)

Сейчас на лице Анны остались рубцы и шрамы. Специалисты Центра эстетической медицины составили план лечения и выполнили первый этап лазерной шлифовки рубцов на теле. Это будет стимулировать выработку коллагена и скрывать дефекты кожных покровов.

Анна признается, что хочет восстановить свое лицо до свадьбы. Она мечтает о пышном праздновании, с большим количеством гостей. Ее жених Денис сделал предложение Анне, когда она проходила лечение в украинских госпиталях.

Лечение девушки происходит в рамках совместного проекта Центра UNBROKEN и L'Oreal Украина - "(Не) До красоты".

Ракета изувечила лицо: медики &quot;возвращают красоту&quot; 20-летней девушке перед свадьбойРакета изувечила лицо: медики &quot;возвращают красоту&quot; 20-летней девушке перед свадьбойАнна мечтает избавиться от шрамов (фото: Facebook/UNBROKEN Ukraine)

Ранее мы рассказывали, что во Львове спасли воина, у которого обломок застрял в 1 миллиметре от аорты.

Читайте также о том, что во Львове ставят на ноги боевого медика, который перенес 10 операций.

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