Вживання цієї рослини може знизити ризик розвитку раку: вчені здивували знахідкою

Що показало дослідження

Так, шпинат може допомогти в профілактиці раку у пацієнтів зі схильністю до такого захворювання. Фахівці кажуть, що спеціальна дієта може відстрочити необхідність видаляти товсту кишку і довго лікуватися медикаментами.

Також після дієти зі спеціальним ліофілізованим шпинатом протягом 26 тижнів науковці виявили велику протипухлинну активність в товстій і тонкій кишці досліджуваних добровольців.

Вчені використовували підхід multi-omics і виявили, що шпинат не тільки пригнічує пухлини, а й збільшує різноманітність кишкового мікробіому – корисних мікробів, а також зміни в експресії генів, що і допомагає запобігти раку.

Окрім того, жирні кислоти, пов'язані з регулюванням запалення – метаболіти лінолеату, були підняті до рівня норми в організмі за допомогою дієти зі шпинату.

Користь шпинату

Шпинат гарний тим, що це низькокалорійний продукт. У 100 грамах міститься 22 Ккал, що робить його дієтичним і корисним.

Листя шпинату — справжнє джерело вітамінів: С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К, він багатий на мінеральні речовини, такі як залізо, калій, цинк, магній, кальцій і сапоніни, фітонутрієнтами, які допомагають організму позбавитися від надлишку холестерину, зміцнюють імунну систему, запобігають хворобам серця.

Користь шпинату (pixabay.com)

Високий вміст заліза в продукті допомагає нормалізувати рівень гемоглобіну в крові, завдяки чому тканини організму краще забезпечуються киснем. Шпинат допомагає налагодити обмін речовин, володіє легкими сечогінними і проносними властивостями, має тонізуючу і загальнозміцнюючу дію.

Таким чином, люди, які регулярно вживають в їжу шпинат, мають здоровий колір обличчя, міцні зуби і здорове волосся. Шпинат дуже корисний при одужанні після важких хвороб. Крім того, шпинат один з тих продуктів, регулярне вживання якого затримує розвиток злоякісних пухлин.