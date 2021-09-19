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Ось чому вирощувати фіалки в домі не можна

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Неділя 19 вересня 2021 12:31
Ось чому вирощувати фіалки в домі не можна Фото: Фіалка (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Фіалка - дуже популярна рослина серед любителів кімнатних квітів. Велика кількість сортів, розмірів, швидкий ріст і яскрава розетка з квітів - одна з причин любити рослину. Але є і протипоказання.

Про це пише Vasha Teplitsa.

Фіалка - краде особисте щастя

Вважається, що фіалка має дуже потужну жіночу енергетику, яка поглинає протилежну їй - чоловічу. Через це чоловік в будинку, де підвіконня в фіалках, відчуває себе некомфортно і йде.

Для самотніх дівчат і жінок - фіалка теж не найкраща подруга, адже супутника життя їй буде знайти вкрай складно.

У будинку чоловіка фіалка теж буде зайвою - будь-яка жінка, що переступила його поріг, буде відчувати себе некомфортно і поспішить втекти.

Рослина висмоктує енергію

Рослину називають квіткою-вампіром, який висмоктує енергію з навколишнього їй середовища. Люди, в будинку яких фіалки, часто відчувають себе млявими, пригніченими, безініціативними.

Вважається, що фіалка може навіть довести до депресії.

Логіка в цьому є. Справа в тому, що фіалки вдень виділяють кисень, а вночі - вуглекислий газ. Якщо кімната погано провітрюється, її мешканці дійсно можуть погано спати, а на ранок відчувати сонливість і страждати від головного болю.

Квітка - символ скорботи

Фіалки раніше висаджували на могилах загиблих молодих людей, щоб цвітіння рослини могло якось втішити батьків. З тих пір вважається, що рослина приносить в дім невдачі, хвороби і навіть смерть.

А на мові квітів фіалка означає самотність, обережність і смуток.

Щоб уникнути негативу від рослини, перенесіть його в офіс, де пишна квітуча розетка буде радувати вас під час робочих буднів. Якщо все ж дуже любите фіалки, то хоча б не тримайте їх в спальні.

Раніше ми писали, чому в домі не можна тримати орхідеї.

Також повідомлялося про кімнатні рослини, які принесуть у ваш будинок здоров'я.

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