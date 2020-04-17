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Із супутника показали, звідки насправді йде "чорнобильський дим"

STYLERЖиття    17.04.2020 - 21:15
Із супутника показали, звідки насправді йде "чорнобильський дим"
Смог в Україні (колаж: РБК-Україна)

З'ясувалася правда про походження смогу в Україні

Смог в Україні оповив Київ, Київську область і переміщується в інші регіони через вітер. Багато хто побоюється, що дим йде з пожежі в Чорнобильській зоні, яку вдалося локалізувати, але сильний вітер у четвер 16 квітня роздмухав нові вогнища. Заступник глави МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook показав, звідки насправді йде дим.

За словами Геращенка, пориви вітру роздули сильні пожежі в Житомирській області. А осередками займання стали села Виступовичі, Нижня Рудня, Ігнатополь, Гладковичі.

"В основному горить лісова підстилка, трава, сухе торішнє листя і бурелом на площі до 1000 гектарів", - написав чиновник і зазначив, що ситуація складна, але рятувальники все контролюють.

Пожежі гасять за допомогою авіації, де дозволяють погодні умови. А військові готові надати для боротьби з вогнем важку військову інженерну техніку типу машин "БАТ-2". Вони зможуть прокладати дорогу у важкодоступній місцевості.

"На супутниковому знімку чітко видно, що дим лісових пожеж принесений з Житомирської області, а не із зони Чорнобильської АЕС, де пожежі були зупинені до вівторка. Ніякого підвищення радіоактивного фону в Києві та його околицях не спостерігається", - написав Геращенко і показав фото зі супутника, зроблене Національним космічним агентством.

Із супутника показали, звідки насправді йде &quot;чорнобильський дим&quot;

На фото зі супутника видно, звідки йдуть лісові пожежі (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Причинами лісових пожеж, на думку Геращенко, є серйозні кліматичні зміни на планеті.

Раніше ми писали, що тварини з Чорнобиля в розпачі бродять по вигорілій землі, яка колись була їхнім домом. В мережі опублікували дуже сильне відео.

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