Со спутника показали, откуда на самом деле идет "чернобыльский дым"

Смог в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Выяснилась правда о происхождении смога в Украине

Смог в Украине окутал Киев, Киевскую область и перемещается в другие регионы из-за ветра. Многие опасаются, что дым идет из пожара в Чернобыльской зоне, который удалось локализировать, но сильный ветер в четверг 16 апреля раздул новые очаги. Заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook показал, откуда на самом деле идет дым.

По словам Геращенко, порывы ветра раздули сильные пожары в Житомирской области. А очагами возгорания стали села Выступовичи, Нижняя Рудня, Игнатополь, Гладковичи.

"В основном горит лесная подстилка, трава, сухие прошлогодние листья и бурелом на площади до 1000 гектаров", - написал чиновник и отметил, что ситуация сложная, но спасатели все контролируют.

Пожары тушат при помощи авиации, где позволяют погодные условия. А военные готовы предоставить для борьбы с огнем тяжелую военную инженерную технику типа машин "БАТ-2". Они смогут прокладывать дорогу в труднодоступной местности.

"На спутниковом снимке отчетливо видно, что дым лесных пожаров принесен из Житомирской области, а не из зоны Чернобыльской АЭС, где пожары были остановлены ко вторнику. Никакого повышения радиоактивного фона в Киеве и его окрестностях не наблюдается", - написал Геращенко и показал фото со спутника, сделанное Национальным космическим агентством.

На фото со спутника видно, откуда идут лесные пожары (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Причинами лесных пожаров, по мнению Геращенко, являются серьезные климатические изменения на планете.

Ранее мы писали, что животные из Чернобыля в отчаянии бродят по выгоревшей земле, которая когда-то была их домом. В сети опубликовали очень сильное видео.