Настоящяя вкуснятина: самый простой рецепт пышных булочек с вишнями
Булочки с вишнями для многих ассоциируются с детством. Чтобы эта выпечка действительно получилась вкусной, следует ее готовить по проверенному рецепту и следовать советам профессионалов.
Простым рецептом булочек с вишней поделилась кулинарная блогер Anny Cooking на своей странице в Instagram.
Рецепт булочек с вишнями
"Пышные круассаны с вишнями из лучшего дрожжевого теста. Готовые булочки получаются очень вкусные, пышные, и будто настоящие круассаны", - говорит кулинар.
Ингредиенты на 12 булочек:
- 350 г муки
- 50 мл воды
- 100 мл молока
- 1 яйцо
- 7 г сухих дрожжей
- 40 г сахара
- 5 г соли
- 1 пачка ванильного сахара
- 50 г мягкого сливочного масла
Начинка:
- 200 г вишен
- 50 г сахара
- 15 г крахмала
- 50-70 мл воды
- желток для смазывания
Как приготовить
Начинку приготовьте заранее, соедините все ингредиенты, кипятите 1 мин, помешивая и полностью охладите.
Отдельно соедините все сухие ингредиенты и влажные (муку обязательно просейте). Соедините их вместе, оставьте на 15 мин.
Добавьте в тесто мягкое масло и вымешайте до гладкости в течение 10 мин. Оставьте подходить на 1 час.
Разделите тесто на 12 равных частей, каждый кусочек сформуйте в шарик. Поверхность присыпьте мукой. Каждый шарик теста вытяните в каплю и сформируйте булочки как на видео. Внутрь положите вишневую начинку/шоколадную пасту или начинку по вашему вкусу.
Булочки оставьте подходить на 1 час.
Перед выпеканием смажьте желтком, смешанным с водой 1:2. Выпекайте при 170 градусах 25 минут. Готовые булочки сразу смажьте растопленным маслом.
Раньше мы делились рецептом банановых оладий без сахара, которые можно есть в пост.
Недавно мы писали о том, как приготовить идеальную пиццу за 15 минут.