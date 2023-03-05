Банановые оладьи без сахара, которые можно есть в пост: рецепт от звездного повара
Если привычные оладьи вам уже надоели, попробуйте приготовить их из бананов. Это блюдо получится не только вкусным, но и полезным, потому что не содержит сахара. Эти оладьи можно готовить даже в пост, если не добавлять яйцо.
Рецептом поделился известный шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.
Рецепт банановых оладий без сахара
"Банановые оладьи без сахара и глютена. Обязательно попробуйте - это быстро, вкусно и полезно", - говорит кулинар.
Ингредиенты:
- 150 г бананов - 2 штуки
- 1 большое яйцо
- 45-40 г овсяной муки
- 3 г разрыхлитель
- корица на кончике ножа
Как приготовить
Бананы разомните вилкой до однородной массы.
Овсянку измельчите на блендере в муку.
В бананы добавьте яйцо, овсянку, корицу и разрыхлитель и перемешайте.
Нагрейте сковороду, добавьте любое растительное масло (очень вкусно на кокосовом), ложкой выложите смесь и пожарьте на небольшом огне с 2-ух сторон до готовности - буквально по 2 минуты.
С чем лучше всего подавать
"Подавайте с медом или кленовым сиропом. Мне еще нравится добавлять йогурт или любое домашнее варенье. Можно попробовать готовить и без яйца - тогда немного больше муки уйдет", - говорит Ярославский.
Также кулинар советует, чтобы аромат и сладкий вкус бананов был более выразительным, фрукты можно предварительно заморозить и использовать уже размороженные.
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