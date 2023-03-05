Банановые оладьи без сахара, которые можно есть в пост: рецепт от звездного повара

Если привычные оладьи вам уже надоели, попробуйте приготовить их из бананов. Это блюдо получится не только вкусным, но и полезным, потому что не содержит сахара. Эти оладьи можно готовить даже в пост, если не добавлять яйцо.

Рецептом поделился известный шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.

Рецепт банановых оладий без сахара

"Банановые оладьи без сахара и глютена. Обязательно попробуйте - это быстро, вкусно и полезно", - говорит кулинар.

Ингредиенты:

150 г бананов - 2 штуки

1 большое яйцо

45-40 г овсяной муки

3 г разрыхлитель

корица на кончике ножа

Как приготовить

Бананы разомните вилкой до однородной массы.

Овсянку измельчите на блендере в муку.

В бананы добавьте яйцо, овсянку, корицу и разрыхлитель и перемешайте.

Нагрейте сковороду, добавьте любое растительное масло (очень вкусно на кокосовом), ложкой выложите смесь и пожарьте на небольшом огне с 2-ух сторон до готовности - буквально по 2 минуты.

С чем лучше всего подавать

"Подавайте с медом или кленовым сиропом. Мне еще нравится добавлять йогурт или любое домашнее варенье. Можно попробовать готовить и без яйца - тогда немного больше муки уйдет", - говорит Ярославский.

Также кулинар советует, чтобы аромат и сладкий вкус бананов был более выразительным, фрукты можно предварительно заморозить и использовать уже размороженные.