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Банановые оладьи без сахара, которые можно есть в пост: рецепт от звездного повара

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Воскресенье 05 марта 2023 11:56
Банановые оладьи без сахара, которые можно есть в пост: рецепт от звездного повара Как приготовить банановые оладьи (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Если привычные оладьи вам уже надоели, попробуйте приготовить их из бананов. Это блюдо получится не только вкусным, но и полезным, потому что не содержит сахара. Эти оладьи можно готовить даже в пост, если не добавлять яйцо.

Рецептом поделился известный шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.

Рецепт банановых оладий без сахара

"Банановые оладьи без сахара и глютена. Обязательно попробуйте - это быстро, вкусно и полезно", - говорит кулинар.

Ингредиенты:

  • 150 г бананов - 2 штуки
  • 1 большое яйцо
  • 45-40 г овсяной муки
  • 3 г разрыхлитель
  • корица на кончике ножа

Как приготовить

Бананы разомните вилкой до однородной массы.

Овсянку измельчите на блендере в муку.

В бананы добавьте яйцо, овсянку, корицу и разрыхлитель и перемешайте.

Нагрейте сковороду, добавьте любое растительное масло (очень вкусно на кокосовом), ложкой выложите смесь и пожарьте на небольшом огне с 2-ух сторон до готовности - буквально по 2 минуты.

С чем лучше всего подавать

"Подавайте с медом или кленовым сиропом. Мне еще нравится добавлять йогурт или любое домашнее варенье. Можно попробовать готовить и без яйца - тогда немного больше муки уйдет", - говорит Ярославский.

Также кулинар советует, чтобы аромат и сладкий вкус бананов был более выразительным, фрукты можно предварительно заморозить и использовать уже размороженные.

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