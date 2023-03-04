Рецепт для ленивых: как приготовить идеальную пиццу за 15 минут
Идеальным вариантом для субботнего завтрака станет пицца из лаваша. На ее приготовление нужно всего 15 минут. А результат получите такой, как будто это блюдо от лучших итальянских поваров.
Рецептом пиццы из лаваша поделилась кулинарная блогер Anny Cooking на своей странице в Instagram.
Рецепт пиццы-лавашицы
"Этот рецепт идеальный вариант для тех, кто не хочет возиться с тестом. Да и готовится она за 15 минут. Лавашиц я готовлю сразу две, потому что одной будет мало - настолько она вкусна", - говорит кулинар.
Ингредиенты на 2 пиццы:
- 1 упаковка круглого лаваша/тортильи (4 шт. внутри)
- кетчуп
- сыр
- итальянские травы
- куриное филе
- кукуруза
- томаты
- грибы
- салями
- начинка по вашему усмотрению
Как приготовить
Духовку разогрейте до 190 градусов.
Выложите один лаваш на пергамент, посыпьте сыром, накрывайте вторым лавашем, выложите свою любимую начинку.
Запекайте при 190 градусах в течение 10 мин.
Для этой пиццы можно использовать и обычный лаваш, тогда просто будет прямоугольная или квадратная форма.
Также можно для второй пиццы взять другую начинку.
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