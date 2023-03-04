Рецепт для ленивых: как приготовить идеальную пиццу за 15 минут

Идеальным вариантом для субботнего завтрака станет пицца из лаваша. На ее приготовление нужно всего 15 минут. А результат получите такой, как будто это блюдо от лучших итальянских поваров.

Рецептом пиццы из лаваша поделилась кулинарная блогер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Рецепт пиццы-лавашицы

"Этот рецепт идеальный вариант для тех, кто не хочет возиться с тестом. Да и готовится она за 15 минут. Лавашиц я готовлю сразу две, потому что одной будет мало - настолько она вкусна", - говорит кулинар.

Ингредиенты на 2 пиццы:

1 упаковка круглого лаваша/тортильи (4 шт. внутри)

кетчуп

сыр

итальянские травы

куриное филе

кукуруза

томаты

грибы

салями

начинка по вашему усмотрению

Как приготовить

Духовку разогрейте до 190 градусов.

Выложите один лаваш на пергамент, посыпьте сыром, накрывайте вторым лавашем, выложите свою любимую начинку.

Запекайте при 190 градусах в течение 10 мин.

Для этой пиццы можно использовать и обычный лаваш, тогда просто будет прямоугольная или квадратная форма.

Также можно для второй пиццы взять другую начинку.