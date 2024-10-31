Настоящая красавица: как сегодня выглядит Люси из "Хроник Нарнии" (фото)

С момента выхода фильма "Хроники Нарнии" Люси Пэвенси, которую сыграла талантливая актриса Джорджия Хенли, покорила сердца зрителей своей невинностью и отвагой. Сегодня Люси выросла и превратилась в настоящую красавицу.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как изменилась Джорджия за годы после съемок в популярной фэнтезийной ленте, а также как она продолжает развивать свою карьеру в кино и за его пределами.

Джорджи Хенли стала настоящей звездой уже в 10 лет, когда исполнила роль Люси, самой младшей из семьи Пэвенси, в киноверсии фантастической книги Клайва Льюиса "Лев, колдунья и шкаф".

"Хроники Нарнии" имели ошеломляющий успех, и для юной Джорджи этот проект стал отличным началом карьеры.

За эту роль она получила две премии - Phoenix Film Critics Society и Young Artist. Позже актриса снова появилась в продолжениях "Хроник" в 2008 и 2010 годах, подтвердив свой успех.

Джорджия Хенли (фото: Кинориум)

Несмотря на популярность, девочка решила не погружаться целиком в мир кино, снявшись лишь в нескольких проектах, поскольку решила посвятить больше времени учебе. Она выбрала Клэр-колледж Кембриджского университета, где изучала английский язык и литературу.

Где сейчас Джорджи Хенли

Джорджи уже не та маленькая девочка, которую мы видели в первой части. Сейчас ей 29 лет и она превратилась в настоящую красавицу. Знаменитость сохранила свою милую, детскую наивность, но теперь выглядит более женственно.

Актерская карьера Джорджи продолжается: она появляется в британском сериале "Испанская принцесса", где исполняет роль известной Маргариты Тюдор. Относительно ее личной жизни пока нет никакой информации.

Джорджия Хенли (фото: instagram.com/georgiehenley)