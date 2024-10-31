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Справжня красуня: який сьогодні вигляд має Люсі з "Хронік Нарнії" (фото)

Четвер 31 жовтня 2024 08:15
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Справжня красуня: який сьогодні вигляд має Люсі з "Хронік Нарнії" (фото) Джорджія Генлі (фото: Кіноріум)
Автор: Іванна Пашкевич

З моменту виходу фільму "Хроніки Нарнії" Люсі Певенсі, яку зіграла талановита актриса Джорджія Генлі, підкорила серця глядачів своєю невинністю та відвагою. Сьогодні Люсі виросла і перетворилася на справжню красуню.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатися, Ця як змінилася Джорджія за роки після зйомок у популярній фентезійній стрічці, а також як вона продовжує розвивати свою кар'єру в кіно та за його межами.

Джорджі Генлі стала справжньою зіркою вже в 10 років, коли виконала роль Люсі, наймолодшої з родини Певенсі, у кіноверсії фантастичної книги Клайва Льюїса "Лев, чаклунка і шафа".

"Хроніки Нарнії" мали приголомшливий успіх, і для юної Джорджі цей проєкт став чудовим початком кар'єри.

За цю роль вона отримала дві премії - Phoenix Film Critics Society і Young Artist. Пізніше акторка знову з'явилася у продовженнях "Хронік" у 2008 та 2010 роках, підтвердивши свій успіх.

Справжня красуня: який сьогодні вигляд має Люсі з &quot;Хронік Нарнії&quot; (фото)Справжня красуня: який сьогодні вигляд має Люсі з &quot;Хронік Нарнії&quot; (фото)

Джорджія Генлі (фото: Кіноріум)

Незважаючи на популярність, дівчинка вирішила не поринати цілком у світ кіно, знявшись лише у кількох проєктах, оскільки вирішила присвятити більше часу навчанню. Вона обрала Клер-коледж Кембриджського університету, де вивчала англійську мову та літературу.

Де зараз Джорджі Генлі

Джорджі вже не та маленька дівчинка, яку ми бачили в першій частині. Зараз їй 29 років і вона перетворилася на справжню красуню. Знаменитість зберегла свою милу, дитячу наївність, але тепер має більш жіночний вигляд.

Акторська кар'єра Джорджі триває: вона з'являється в британському серіалі "Іспанська принцеса", де виконує роль відомої Маргарити Тюдор. Щодо її особистого життя поки що немає жодної інформації.

Справжня красуня: який сьогодні вигляд має Люсі з &quot;Хронік Нарнії&quot; (фото)

Справжня красуня: який сьогодні вигляд має Люсі з &quot;Хронік Нарнії&quot; (фото)

Справжня красуня: який сьогодні вигляд має Люсі з &quot;Хронік Нарнії&quot; (фото)

Справжня красуня: який сьогодні вигляд має Люсі з &quot;Хронік Нарнії&quot; (фото)

Справжня красуня: який сьогодні вигляд має Люсі з &quot;Хронік Нарнії&quot; (фото)

Справжня красуня: який сьогодні вигляд має Люсі з &quot;Хронік Нарнії&quot; (фото)

Справжня красуня: який сьогодні вигляд має Люсі з &quot;Хронік Нарнії&quot; (фото)

Джорджія Генлі (фото: instagram.com/georgiehenley)

Дізнайтесь, який зараз вигляд має красуня Маїза з культової мелодрами "Клон".

Також дивіться, як зараз виглядає 38-річна зірка "Пліткарки", яка грала Блер та ворогувала з Блейк Лайвлі.

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