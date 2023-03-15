В Чернобыле показали животных, поднимающих уровень воды в реках, чтобы защитить свои дома (фото)

В Чернобыльской зоне отчуждения обитают животные, которые научились повышать уровень водоема или рек. Бобры делают это для того, чтобы оградить собственные дома от хищников.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook .

Что делают животные

Животные используют собственные зубы как строительный инструмент.

В заповеднике отмечают, что бобры валят деревья и обгрызают ветки, пользуясь зубами, как пилой. Все для того, чтобы построить собственное жилье.

"Эти животные-строители делают дома двух типов: на высоких берегах рек роют норы, а в водоемах с низкими заболоченными берегами строят жилые "домики". Отверстие норы и выходы домика всегда расположены ниже уровня воды", - говорится в сообщении.

В Чернобыльской зоне показали бобров (facebook.com/zapovidnyk2018)

Как защищают свое жилье

В Заповеднике добавили, что для того, чтобы хищники не проникли в жилище, бобры искусственно повышают уровень воды. Для этого они сооружают плотины и запруды из деревьев, хвороста, сухой травы, камней и грязи.

"А чтобы сплавить ветки, животные роют каналы. Иногда бобры "нагрызают" лишний строительный материал", - добавили специалисты.

Бобер европейский, или речной - охранного статуса в Украине не имеет. Как охотничий вид для современных охотников особого интереса не представляет по причине отсутствия спроса на бобровый мех.

В Чернобыльской зоне показали бобров (facebook.com/zapovidnyk2018)