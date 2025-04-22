Нежные картофельные палянички с зеленью: рецепт, который покоряет с первого раза

Вкусные картофельные палянички можно приготовить как на завтрак, так и на ужин. Они питательные, легкие и со свежей зеленью и хрустящей корочкой. Готовятся просто, нравятся всем - особенно с ложкой сметаны или салатом.

Как приготовить вкусные картофельные палянички с зеленью и без масла, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт блогера Снежаны Дудок в Instagram.

Что вам понадобится

Картофель - 1,2 кг

Масло - 4 ст. ложки

Мука пшеничная - 300 г

Разрыхлитель - 2 ч. ложки

Соль - по своему вкусу

Перец черный молотый - по своему вкусу

Укроп, петрушка, зеленый лук - по своему вкусу

Можно добавить также кинзу и молодой чеснок - по вашему вкусу

Приготовление картофельных лепешек

Зелень помойте, обсушите и мелко нарежьте. Картофель отварите и растолките в пюре. Добавьте в картофель соль, перец черный молотый, масло и ваши любимые специи. Затем всыпайте нарезанную зелень и хорошо перемешайте.

Муку просейте и соедините с разрыхлителем, смешайте с картофелем и вымесите на столе мягкое тесто. Муки может быть немножко больше или меньше, чем в рецепте - смотрите по консистенции теста.

Готовое тесто разделите на несколько шариков (в зависимости от желаемого размера паляничек). Каждый шарик раскатайте в лепешку.

Разогрейте сковородку и жарьте палянички без добавления какого-либо жира - с обеих сторон до румяной корочки.

К паляничкам добавьте сметану, греческий или турецкий йогурт.