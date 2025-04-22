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Нежные картофельные палянички с зеленью: рецепт, который покоряет с первого раза

Вторник 22 апреля 2025 07:41
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Нежные картофельные палянички с зеленью: рецепт, который покоряет с первого раза Картофельные палянички с зеленью (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Вкусные картофельные палянички можно приготовить как на завтрак, так и на ужин. Они питательные, легкие и со свежей зеленью и хрустящей корочкой. Готовятся просто, нравятся всем - особенно с ложкой сметаны или салатом.

Как приготовить вкусные картофельные палянички с зеленью и без масла, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт блогера Снежаны Дудок в Instagram.

Что вам понадобится

  • Картофель - 1,2 кг
  • Масло - 4 ст. ложки
  • Мука пшеничная - 300 г
  • Разрыхлитель - 2 ч. ложки
  • Соль - по своему вкусу
  • Перец черный молотый - по своему вкусу
  • Укроп, петрушка, зеленый лук - по своему вкусу

Можно добавить также кинзу и молодой чеснок - по вашему вкусу

Приготовление картофельных лепешек

Зелень помойте, обсушите и мелко нарежьте. Картофель отварите и растолките в пюре. Добавьте в картофель соль, перец черный молотый, масло и ваши любимые специи. Затем всыпайте нарезанную зелень и хорошо перемешайте.

Муку просейте и соедините с разрыхлителем, смешайте с картофелем и вымесите на столе мягкое тесто. Муки может быть немножко больше или меньше, чем в рецепте - смотрите по консистенции теста.

Готовое тесто разделите на несколько шариков (в зависимости от желаемого размера паляничек). Каждый шарик раскатайте в лепешку.

Разогрейте сковородку и жарьте палянички без добавления какого-либо жира - с обеих сторон до румяной корочки.

К паляничкам добавьте сметану, греческий или турецкий йогурт.

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