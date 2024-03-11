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Настоящий "клад" в кошельке. Такие 10 копеек принесут вам 1500 долларов (фото)

Понедельник 11 марта 2024 07:29
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Настоящий "клад" в кошельке. Такие 10 копеек принесут вам 1500 долларов (фото) Сколько стоят редкие монеты (фото: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

Украинские монеты, которые находятся в обороте, могут быть невероятно ценными. Некоторые экземпляры, которые "прячутся" в ваших кошельках, приносят десятки тысяч гривен, вот как "простые", на первый взгляд, 10 копеек 1992 года чеканки.

Почему эта монета так ценна и как она выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.

В чем особенность монеты

Владелец лота, продавец из Белой Церкви, отметил, что эти 10 копеек магнитные. Кроме этого, у нее есть другие особенности:

  • нетипичный гладкий гурт
  • толстый средний зуб трезубца
  • "острый" край.

Настоящий &quot;клад&quot; в кошельке. Такие 10 копеек принесут вам 1500 долларов (фото)Настоящий &quot;клад&quot; в кошельке. Такие 10 копеек принесут вам 1500 долларов (фото)Настоящий &quot;клад&quot; в кошельке. Такие 10 копеек принесут вам 1500 долларов (фото)Монета в 1992 году (фото: violity.com)

В описании к своему лоту продавец не стал указывать, к какой разновидности принадлежит его монета. Впрочем, этот магнитный экземпляр уже заинтересовал нумизматов, ведь его отчеканили из нержавеющей стали, хотя в те годы для чеканки монеты использовали алюминий.

На других фото также можно заметить, будто рисунок на монете немного "съехал". Этот лот очень заинтересовал нумизматов, сейчас они сделали уже около 30 ставок.

Настоящий &quot;клад&quot; в кошельке. Такие 10 копеек принесут вам 1500 долларов (фото)За сколько можно продать 10 копеек 1992 года (скриншот)

Стоимость монетки "взлетела" до 55 тысяч 557 гривен. По всей вероятности, это еще не конечная цена, ведь аукцион продолжается, а за лотом наблюдает 89 пользователей.

Напомним, недавно мы уже рассказывали, какая украинская монета принесет почти 90 тысяч гривен.

Кроме того, ранее стало известно, что в Киеве сдают "элитный" пентхаус за 20 тысяч долларов в месяц.

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