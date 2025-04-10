Настоящий апокалипсис: 7 сериалов о выживании, от которых вы не сможете оторваться

Все замерло, время остановилось, а мир - либо уже разрушен, либо на грани. Эти сериалы о выживании не просто захватывают сюжетом, они заставляют задуматься, кто мы есть, когда исчезает комфорт и остаются только инстинкты.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 сериалов о конце света, которые вас поразят.

"Снегобур"

Когда вся Земля замерзла, человечество выживает в бесконечном поезде. Но за металлическими дверями не просто вагоны, а новая жестокая социальная иерархия. Выжить - значит восстать.

"Слепота"

Мир, в котором никто не видит. Человечество потеряло зрение - и выживает, руководствуясь инстинктами. Но когда рождаются дети, способные видеть, начинается настоящая охота.

"Последние из нас"

Культовый сериал по мотивам игры заставит вас затаить дыхание. После пандемии мир медленно умирает, но в центре истории - сила человечности, привязанность и хрупкая надежда. Иногда страшно, но очень интересно.

"И мертвые уйдут"

Классика жанра - именно так можно описать этот сериал о конце света. После зомби-апокалипсиса остаются не только те, кто выжил, но и те, кто потерял все. Мир без правил, где опасны не только мертвецы - кто победит?

"Бункер"

Люди десятилетиями живут под землей, убежденные, что снаружи - смерть. Но что, если правда совсем другая? Напряжение растет с каждой серией, а ответы лишь умножают вопросы.

"Станция одиннадцать"

Представьте, что мир "обнулился". Но искусство - осталось. Необычный и визуально красивый сериал о том, как культура, память и театр могут держать человечество живым после краха.

"Когда падают небеса"

Этот сериал о мире, который едва не уничтожило инопланетное вторжение. Но группа обычных людей превращается в движение сопротивления и не хочет проигрывать эту борьбу. Смогут ли они спасти весь мир?