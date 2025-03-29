С черным юмором, интригой и драмой: 5 криминальных сериалов, которые захватывают с первой серии

Если вы ищете истории, которые сочетают в себе юмор, интригу и драму, то наша подборка будет полезной. От психологических триллеров до криминальных детективов - эти проекты захватывают с первой серии!

Дикие земли (Wilderness)

Психологический триллер рассказывает о супружеской паре, которая отправляется в путешествие через Америку. Лив, которая только что узнала об измене своего мужа, мечтает о мести. Романтический отдых превращается в опасное приключение, которое будет иметь страшные последствия.

Сладкая (Sweetpea)

Британский сериал с нотками черного юмора и психологического триллера. Пиппа всегда пыталась быть незамеченной. Потеря отца меняет девушку и подталкивает к воплощению опасных и жестоких желаний.

Некролог (Obituary)

Молодая журналистка находит отраду в написании некрологов. Когда газета из-за финансовых трудностей переводит ее на оплату за материал, девушка разрабатывает неожиданный план. Она подстраивает случайные убийства в городе. Все идет прекрасно, пока в редакции не появляется криминальный корреспондент, который начинает расследовать дело.

Замкнутый круг (Full Circle)

Полиция Нью-Йорка расследует неудачную попытку похищения сына состоятельной пары. Сначала кажется, что дело заходит в тупик, ведь в нем объединены совершенно разные люди. Однако впоследствии наружу выплывают неожиданные тайны.

Твоя компания (The Company You Keep)

Главный герой, как и его семья, - мошенник. Однажды он знакомится с девушкой, которая оказывается агентом ФБР. Балансируя между чувствами и профессиональными обязанностями, герои пытаются понять, можно ли построить счастливые отношения, когда твоя жизнь - обман.

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