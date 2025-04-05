ua en ru
Сб, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

5 молодежных сериалов, которые поразят фанов детективов, мистики и подростковых драм

Суббота 05 апреля 2025 12:58
UA EN RU
5 молодежных сериалов, которые поразят фанов детективов, мистики и подростковых драм Молодежные детективные сериалы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ищете детективные сериалы, объединяющие все, что любит молодежь: интригу, сверхъестественные элементы и сложных героев, с которыми легко себя сравнить?

РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой лучших сериалов для девушек и парней, которые захватывают с первой серии.

Братья Гарди

Юные братья Фрэнк и Джо после семейной трагедии становятся детективами в собственном городке. Несмотря на опасность, они раскрывают таинственные преступления и восстанавливают справедливость. Идеальный сериал для тех, кому нравятся сюжеты с интригой и приключениями.


Агентство "Локвуд и компания"

История о мире, где призраки являются реальными. Группа молодых детективов со сверхъестественными способностями рискуют собственными жизнями, чтобы поймать потусторонних существ. Атмосферный сериал, который понравится поклонникам мистики.


Перси Джексон и Олимпийцы

Сын древнегреческого бога Перси разгадывает таинственные загадки, чтобы спасти мир. Сериал полон детективными и мистическими элементами, которые не оставляют равнодушным.


Руководство по убийству для хороших девушек

Молодая девушка не довольна, что убийство школьницы не получило должного расследования. Юная девушка берет дело в свои руки и пытается раскрыть загадочное дело. Героиню ждут неожиданные загадки и открытия.


Мертвые парни-детективы

Двое покойных подростков решают не переходить в потусторонний мир. Вместо этого они становятся частными детективами, которые расследуют сверхъестественные преступления. В сериале сочетают мистика и юмор, поэтому скучно не будет.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмы Что посмотреть
NEWS
Разрушенные школы, дома, дети среди жертв. Что известно об ударе по Кривому Рогу и вранье РФ
Разрушенные школы, дома, дети среди жертв. Что известно об ударе по Кривому Рогу и вранье РФ