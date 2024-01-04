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"Настоящие чувства не знают помех". Военная, которую вернули с плена, выходит замуж (фото)

Украина, Четверг 04 января 2024 12:20
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"Настоящие чувства не знают помех". Военная, которую вернули с плена, выходит замуж (фото) Галина Федишин выходит замуж (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Вечером 3 января Украина вернула домой 230 защитников с российского плена. Среди освобожденных военных также была Галина Федишин. Она попала в плен вместе со своим парнем, но в плену они не были вместе. После освобождения пара решила жениться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост военного Сергея Волынского в Facebook.

"Сегодня я стал свидетелем не просто помолвки, а настоящего триумфа любви! Эта любовь пережила испытания, способные сломить сильнейших, но не позволила сломить вас", - написал Волынский.

Пара украинских морпехов Галина Федишин и Николай Гриценяк вместе прошли бои за Мариуполь, выдержали плен и длительную разлуку, однако настоящие чувства не знают помех. Потому они решили жениться.

"Их чувства и преданность друг другу стали символами непобедимой веры и надежды. Их любовь - это всеобъемлющий свет, победивший тьму самых трудных времен! Поздравляю вас с этим новым началом! Ваша история - вдохновение для всей страны", - поделился эмоциями военный.

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Галина Федишин и Николай Гриценяк женятся (фото: facebook.com/serjvlk)

Что известно о Галине Федишине

28-летняя девушка родом из Ивано-Франковской области. Она окончила Звягельский профессиональный медицинский колледж.

В мае 2022 года Галина попала в плен при выходе с "Азовстали" и была ранена.

Обмен пленными 3 января

В этот вечер домой было возвращено 230 защитников.

Среди них представителей:

  • Вооруженных сил Украины - 130 (среди них ТрО - 14, ВМС - 14)
  • Национальной гвардии - 55
  • Государственной пограничной службы - 38
  • Национальной полиции - 1
  • шесть гражданских, которые были незаконно лишены свободы

Среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста - 182 человека, и те украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести и имели статус "поиск человека" - 48.

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