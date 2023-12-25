Украинская теннисистка вышла замуж за российского спортсмена: что известно (фото)
Украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла замуж за российского теннисиста Алена Авидзбу. Спортсменка некоторое время проживает за границей и находится в отношениях с женихом шесть лет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, опубликованное на странице Катарины в Instagram.
Что известно о женитьбе
На своей странице Катарина опубликовала видео, где рисует море и остров на крошечном холсте. Она также нарисовала две руки, на одной из которых кольцо.
Датой предложения стало 27 ноября, однако только сейчас украинка рассказала об этом подписчикам.
Комментарии к посту будущие супруги закрыли.
Что известно о паре
Катарина Завацкая - известная украинская теннисистка. Она начала заниматься этим видом спорта в Ровно, где тренировалась в областной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.
Позже Катарина шесть лет тренировалась в теннисном центре в Каннах во Франции.
Спортсменка победила в шести из девяти турниров, где участвовала.
6 декабря Завацкая попала в квалификацию Открытого чемпионата Австралии. Australian Open 2024 состоится с 14 по 28 января.
Екатерина Завацкий (фото: instagram.com/katya_zavatska_)
Ален Авидзба - российский теннисист. В январе 2014 года стал первым победителем юниорского теннисного турнира Christmas Cup. А в августе 2014 завоевал бронзовую медаль командного чемпионата мира по теннису среди игроков до 14 лет.
В июне 2018 года выиграл турнир серии ITF Futures в Тулузе. В октябре 2019 года в Москве на Кубке Кремля дошел до 1/8 финала, где проиграл сербу Николаю Миловичу.
Ален Авидзба (фото: instagram.com/alenav1dzba)
Отметим, что Катарина не скрывает своей национальности. Она не поддерживает действия РФ в Украине и переживает за оставшихся дома родных.
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