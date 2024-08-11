Настоящие "крэйзи". 5 самых удивительных домов в Украине (фото)

Перевернутый дом (Буковель)

Этот перевернутый с ног на голову дом расположен в селе Поляница. Перевернутый дом в Буковеле является первым подобным домом в Украине. Необычность дома заключается в том, что его фундамент находится наверху, а крыша - внизу. Умелые мастера построили его по каркасной технологии всего за 45 дней.

Хотя дом кажется небольшим, его площадь составляет 85 квадратных метров. Внутренняя отделка дома полностью соответствует его внешнему виду - все вверх дном. Вся мебель и элементы декора прикручены к потолку.

В доме всего одна просторная комната, обустроенная на втором этаже (фото: etnosvit.com)

Victoria Film Studios (Гуровщина)

Victoria Film Studios - огромная производственная территория, которая занимается созданием кинофильмов. Студия, расположенная в селе Гуровщина Киевской области, оборудована разными локациями, которые видны даже без входа на территорию. Среди них есть "Тюрьма", "Озеро", "Поле", "Деревня", "Старый город" и другие.

Сама студия напоминает знаменитый Диснеевский замок - башни, окутанные плющом, причудливые изгибы деревьев. Приветствуют приезжих трехметровые скульптуры Чужого и Хищника из одноименных фильмов.

Внутрь заходить нельзя, но и снаружи все отлично видно (фото: facebook.com/victoriafilmstudios)

Плоский дом (Одесса)

Так называемый "дом с одной стеной" в Воронцовском переулке входит в число самых известных достопримечательностей исторического центра Одессы. С определенного ракурса создается иллюзия отсутствия боковой стенки дома: она прилегает к фасадной под очень острым углом и, когда взор направлен параллельно ей, просто не видно.

Этот доходный дом был построен в 1889 году в стиле ренессанс и эклектика, а архитекторами которого были Д. Я. Климов и Д. В. Тележинский.

На самом деле дом имеет треугольную форму (фото: Википедия)

Пьяная церковь (Черновцы)

Собор Святого Николая был построен в Черновцах в румынский период Буковины (1919-1940 годы) в румынском стиле неороминеск. Оригинальные "витые" купола церкви указывают на связь с румынской культовой архитектурой. Храм построен по образцу одного из шедевров румынского средневекового зодчества: православного Успенского архиерейского собора в румынском городе Куртя-де-Арджеш.

Собор Святого Николая - единственная православная церковь Черновцов, в которой не прерывались богослужения в советское время.

За странную форму гнутых линий храм получил прозвище "пьяной церкви" (фото: Википедия)

Ресторан - драконовая пещера (Тернополь)

Ресторан "Старый млын" в Тернополе расположен на фундаменте паровой мельницы, работавшей до 1939 года.

Не заметить "Старый млын" с улицы просто невозможно, настолько это заведение причудливо. Оно напоминает сказочный пряничный дом или летучий корабль, причем из одной из стен торчат три головы и хвост дракона.

Дракон охраняет очень ценные сокровища - вкусные блюда (фото: invtur.com.ua)