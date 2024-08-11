Справжні "крейзі". 5 найдивніших будинків в Україні (фото)

Перевернута хата (Буковель)

Цей перевернутий з ніг на голову будинок розташований у селі Поляниця. Перевернута хата в Буковелі є першим подібним будинком в Україні. Незвичайність будинку полягає в тому, що його фундамент знаходиться нагорі, а дах - внизу. Умілі майстри збудували його за каркасною технологією всього за 45 днів.

Хоча будинок здається невеликим, його площа становить 85 кв. м. Внутрішнє оздоблення будинку повністю відповідає його зовнішньому вигляду - все догори дригом. Усі меблі та елементи декору прикручені до стелі.

У будинку всього одна простора кімната, облаштована на другому поверсі (фото: etnosvit.com)

Victoria Film Studios (Гурівщина)

Victoria Film Studios - величезна виробнича територія, яка займається створенням кінофільмів. Студія, що розташована у селі Гурівщина Київської області, обладнана різними локаціями, які видно навіть без входу на територію. Серед них є "В'язниця", "Озеро", "Поле", "Село", "Старе місто" та інші.

Сама студія нагадує знаменитий Діснеївський замок - вежі, оповиті плющем, чудернацькі вигини дерев. Привітанням для приїжджих слугують триметрові скульптури Чужого та Хижака з однойменних фільмів.

Всередину заходити не можна, але й ззовні усе відмінно видно (фото: facebook.com/victoriafilmstudios)

Плоский будинок (Одеса)

Так званий "будинок з однією стіною" у Воронцовському провулку входить до числа найвідоміших пам'яток історичного центру Одеси. З певного ракурсу створюється ілюзія відсутності бокової стіни будинку: вона прилягає до фасадної під дуже гострим кутом і, коли погляд направлений паралельно їй, просто не видно.

Цей прибутковий будинок був побудований у 1889 році в стилі ренесанс та еклектика, а архітекторами якого були Д. Я. Клімов та Д. В. Тележинський.

Насправді будинок має трикутну форму (фото: Вікіпедія)

П'яна церква (Чернівці)

Собор Святого Миколая був побудований у Чернівцях в румунський період Буковини (1919-1940 роки) у румунському стилі неоромінеск. Оригінальні "кручені" куполи церкви вказують на зв'язок з румунською культовою архітектурою. Храм зведений за зразком одного з шедеврів румунського середньовічного зодчества: православного Успенського архієрейського собору в румунському місті Куртя-де-Арджеш.

Собор Святого Миколая - єдина православна церква Чернівців, у якій не переривалися богослужіння в радянський час.

За дивну форму гнутих ліній храм отримав прізвисько "п'яної церкви" (фото: Вікіпедія)

Ресторан - драконова печера (Тернопіль)

Ресторан "Старий млин" у Тернополі розташований на фундаменті парового млина, що працював до 1939 року.

Не помітити "Старий млин" з вулиці просто неможливо, настільки цей заклад химерний. Він нагадує казковий пряниковий будинок або летючий корабель, причому з однієї зі стін стирчать три голови та хвіст дракона, що нібито живе всередині.

Дракон охороняє дуже цінні скарби - смачні страви (фото: invtur.com.ua)