5 таинственных подземных сооружений Украины, которые захватывают дух

Украина имеет долгую и сложную историю, а у каждой истории есть "подземное измерение". Веками монастыри и аристократы создавали подземные сооружения для безопасности и хранения своего имущества. От этих мест веет духом приключений и средневековья.

Острог

Подземелья бывшего монастыря ордена Братьев меньших капуцинов датируются 1775-1832 годами. Они состоят из двух частей: бытовой и сакральной, где находились подземная церковь и места захоронений. Во время реставрации были найдены останки 19 человек, перезахороненных в криптах. Интерьер подземелья приближен к первоначальному виду.

В хозяйственной части теперь работает подземная художественная галерея Музея истории НаУОА (фото: museum.oa.edu.ua)

Тернополь

Подземные лабиринты Тернополя объединяли стратегические объекты города, такие как замок, Надставная церковь, Кафедра, Зеленая церковь и Иезуитский костёл. Они были элементами оборонной структуры. Бытует мнение, что подземные переходы имеют километровую протяженность. Однако их детальное исследование продолжается.

Вот такая лестница ведет в подземелье Старого замка (фото: Википедия)

Львов

Самое большое подземелье во Львове расположено под алтарем Преображенской церкви. Когда-то здесь был костел ордена тринитариев XVIII века, выкупавший христиан из неволи. В подземельях проводили погребение монахов и вельмож. Один из проходов вел в монастырь неподалеку. Посетители могут заказать экскурсию и увидеть это место.

Подземелье расположено на улице Краковской (фото: lviv-day.com)

Нерубайское (Одесса)

Под селом Нерубайское находятся подземные тоннели протяженностью 2,5-3,5 тысячи километров. Многие части катакомб остаются неизученными. Когда-то они служили убежищем для контрабандистов и партизан. Существует мнение, что катакомбы старше Одессы и хранят много тайн. Посетителям рекомендуется подготовиться и взять с собой гида или спелеолога. Вход бесплатный, но поиск выхода может быть сложным.

Каждый, кто впервые попадает в катакомбы под Одессой, удивляется - какие тут низкие потолки (фото: Википедия)

Луцк

Подземные лабиринты Луцка расположены под Кафедральным костелом и датируются XV-XVII веками. Они служили путями отступления и имели отдельный ход к реке для пополнения запасов воды. В подземельях есть тюремный комплекс с камерой-одиночкой. Здесь также хранятся могилы князей, епископов и богатых лучан. Экскурсоводы рассказывают обо всех похороненных.

Вот такие очень антуражные средневековые кирпичные арки встречают путешественника в Луцких подземельях (фото: volynpost.com)