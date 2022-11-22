Вот что нужно сделать после каждого использования микроволновки: поможет избежать проблем

Трудно представить нашу жизнь без таких приборов, как холодильник, лампа или микроволновка. Все потому, что они существенно облегчают повседневную жизнь каждого человека. Однако, после использования микроволновки, стоит кое-что сделать во избежание неудобств.

В частности, после приготовления пищи следует оставить дверцу микроволновки открытой на 2 минуты. Все потому, что после нескольких использования стенки микроволновки пропитываются жиром и затем появляется неприятный запах.

Во время разогрева пища брызжет на микроволновку и в конечном счете могут возникнуть проблемы. Именно поэтому после каждого приготовления необходимо на несколько минут открыть дверцу, чтобы все неприятные запахи развеялись.

Как избавиться от неприятного запаха в микроволновке

Зубная паста

Такой продукт является отличным средством, который поможет легко избавиться от любого неприятного запаха. Его достаточно просто нанести на стены прибора.

Уксус

Этот раствор необходимо развести с водой, тогда он естественным образом продезинфицирует микроволновку. Если вам не нравится запах белого уксуса, вы можете добавить цедру цитрусовых в раствор. Перелейте все в бутылку с пульверизатором и нанесите на стенки прибора.

Эффективная смесь для устранения неприятных запахов

Необходимо смешать одну чашку уксуса с таким же количеством воды и добавить две столовых ложки лимонного сока. Раствор необходимо перелить в миску и поставить в микроволновку на полную мощность.

После этого влажной тряпкой необходимо полностью протереть прибор.