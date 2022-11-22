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Вот что нужно сделать после каждого использования микроволновки: поможет избежать проблем

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Вторник 22 ноября 2022 12:43
Вот что нужно сделать после каждого использования микроволновки: поможет избежать проблем Как убрать неприятный запах из микроволновки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Трудно представить нашу жизнь без таких приборов, как холодильник, лампа или микроволновка. Все потому, что они существенно облегчают повседневную жизнь каждого человека. Однако, после использования микроволновки, стоит кое-что сделать во избежание неудобств.

Об этом пишет SantePlus.

В частности, после приготовления пищи следует оставить дверцу микроволновки открытой на 2 минуты. Все потому, что после нескольких использования стенки микроволновки пропитываются жиром и затем появляется неприятный запах.

Во время разогрева пища брызжет на микроволновку и в конечном счете могут возникнуть проблемы. Именно поэтому после каждого приготовления необходимо на несколько минут открыть дверцу, чтобы все неприятные запахи развеялись.

Как избавиться от неприятного запаха в микроволновке

Зубная паста

Такой продукт является отличным средством, который поможет легко избавиться от любого неприятного запаха. Его достаточно просто нанести на стены прибора.

Уксус

Этот раствор необходимо развести с водой, тогда он естественным образом продезинфицирует микроволновку. Если вам не нравится запах белого уксуса, вы можете добавить цедру цитрусовых в раствор. Перелейте все в бутылку с пульверизатором и нанесите на стенки прибора.

Эффективная смесь для устранения неприятных запахов

Необходимо смешать одну чашку уксуса с таким же количеством воды и добавить две столовых ложки лимонного сока. Раствор необходимо перелить в миску и поставить в микроволновку на полную мощность.

После этого влажной тряпкой необходимо полностью протереть прибор.

Раньше мы называли продукты, которые запрещено разогревать в микроволновке.

Также мы писали, экономнее ли нагревать воду в микроволновке, чем в чайнике.

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