Способи запобігти похміллю, які реально працюють

Існує багато порад, що з'їсти чи випити перед застіллям, щоб на ранок не було погано. Але більшість з цих народних засобів не працюють.

Підготуйтеся до вживання алкоголю

Поїжте

Будь-яка їжа має властивість знижувати утворення ацетальдегіду в шлунку, речовини, яке сприяє поганому самопочуттю від алкоголю.

Можна навіть говорити про те, що чим більше ви з'їсте, тим повільніше організм буде піддаватися сп'янінню.

Більш жирна їжа здатна надати профілактику похмілля, сповільнюючи всмоктування алкоголю в кров.

Випийте ложку оливкової олії або склянку молока

З оливковою олією все просто - це жири, про які написано раніше, тобто вони обмежують дію алкоголю на організм. Як варіант, можна заправити невелику порцію салату цим олією і з'їсти його.

А ось з молоком все трохи складніше, тому що його дія науково не доведена. Але в народі таку дію давно прийнято і схвалено, багато запевняють, що такий прийом працює.

Прийміть вітаміни

У складі обраних вами пігулок обов'язково повинні бути вітамін В6 і В12. Даний засіб полегшить роботу печінки і допоможе швидко привести себе в форму на ранок.

Під час прийняття алкоголю

Пийте один тип алкоголю і бажано безбарвний

Змішування різних видів алкоголю обов'язково призведе до похмілля. Безбарвні ж види алкогольних напоїв мають менший вміст токсичних домішок і тому краще засвоюються.

Спиртне чергуйте з водою

Вечір тільки розпочався, куди поспішати? Тим більше, алкоголь сприяє виведенню рідини з організму, ось чому випиваючи, ми часто бігаємо в туалет.

Намагайтеся випивати склянку води після одного-двох склянок спиртного. Це також допоможе "не познайомиться" з похмільним синдромом на ранок.

Знайте міру

Одне з найважливіших правил, щоб уникнути ранкового похмілля. Слухайте свій організм і пам'ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує!