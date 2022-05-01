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Цей алкоголь визнали найшкідливішим для серця

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Неділя 01 травня 2022 20:34
Цей алкоголь визнали найшкідливішим для серця Фото: який алкоголь найшкідливіший для серця (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Медики розповіли, який алкоголь є найшкідливішим для серця, а які види спиртних напоїв можна собі зрідка дозволити.

Про це пише Eatthis.

Йдеться про коктейль еспресо мартіні Espresso Martini) - коктейль на основі горілки, кавового лікеру, кави еспресо і цукрового сиропу.

"Суміш алкоголю - депресанта, і кофеїну - стимулятора, може чинити шкідливу дію на серце і всі системи органів", - пояснює лікар Сідні Грін.

Цей алкоголь визнали найшкідливішим для серця

Фото: коктейль Еспресо мартіні (delish.com)

Справа в тому, що кофеїн прискорює серцевий ритм, підвищує кров'яний тиск і активізує центральну нервову систему.

При цьому, згідно з останніми дослідженнями, саме по собі вживання кави може знизити ризик серцевої недостатності. Проблема з еспресо мартіні полягає в тому, що кава змішується з алкоголем.

"Кофеїн маскує дію алкоголю, що може призвести до того, що хтось вип'є більше, ніж зазвичай може витримати", - зазначає медик.

Крім впливу на серце, еспресо-мартіні, ще й дуже калорійний і солодкий.

"Алкоголь - це токсин для організму, і від його вживання немає ніякої користі для здоров'я. Але якщо ви хочете побалувати себе менш небезпечним варіантом є вино, чистий алкоголь з льодом, пиво або сидр", - додала лікар

Раніше ми писали, що таке вечірній алкоголізм, і як зрозуміти, що ви залежні.

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