Способы предотвратить похмелье, которые реально работают

Существует много советов, что съесть или выпить перед застольем, чтобы на утро не было плохо. Но большинство из этих народных средств не работают.

Как же реально предотвратить похмелье, рассказали врачи из сообщества Doc.ua.

Подготовьтесь к употреблению алкоголя

Поешьте

Любая пища имеет свойство снижать образование ацетальдегида в желудке, вещества, которое способствует плохому самочувствию от алкоголя.

Можно даже говорить о том, что чем больше вы съедите, тем медленнее организм будет подвергаться опьянению.

Более жирная пища способна оказать профилактику похмелья, замедляя всасывание алкоголя в кровь.

Выпейте ложку оливкового масла или стакан молока

С оливковым маслом все просто - это жиры, которые ограничивают действие алкоголя на организм. Как вариант, можно заправить небольшую порцию салата этим маслом и съесть его.

А вот с молоком все немного сложнее, потому что его действие научно не доказано. Но в народе такое действие давно принято и одобрено, многие уверяют, что такой прием работает.

Примите витамины

В составе выбранных вами таблеток обязательно должны быть витамин В6 и В12. Данное средство облегчит работу печени и поможет быстро привести себя в форму на утро.

Во время принятия алкоголя

Пейте один тип алкоголя и желательно бесцветный

Смешивание различных видов алкоголя обязательно приведет к похмелью. Бесцветные же виды алкогольных напитков имеют меньшее содержание токсичных примесей и поэтому лучше усваиваются.

Спиртное чередуйте с водой

Вечер только начался, куда спешить? Тем более, алкоголь способствует выведению жидкости из организма, вот почему выпивая, мы часто бегаем в туалет.

Старайтесь выпивать стакан воды после одного-двух стаканов спиртного. Это также поможет "не познакомится" с похмельным синдромом на утро.

Знайте меру

Одно из самых важных правил, чтобы избежать утреннего похмелья. Слушайте свой организм и помните, что безопасной дозы алкоголя не существует!