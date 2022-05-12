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Ці способи допоможуть розкусити брехуна за лічені секунди

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Четвер 12 травня 2022 14:51
Ці способи допоможуть розкусити брехуна за лічені секунди Фото: Як розпізнати брехню за секунди (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Зрозуміти, що вам брешуть, можна за лічені секунди. Варто знати кілька прийомчиків, які допоможуть розкусити брехуна й маніпулятора, що намагається "нанизати на ваші вуха локшину".

Як це зробити, пише Teawithlemon.

Брехун або постійно дивиться в очі, або уникає зорового контакту

Психологи кажуть, що брехуни або дивляться вам в очі, змушуючи вас відчувати себе ніяково, або взагалі не дивляться на вас. В будь-якому разі проблеми з зоровим контактом говорять про нещирість.

Дуже багато деталей

Брехуни часто насичують свою розповідь більшою кількістю деталей, ніж це зазвичай роблять інші люди. Їм здається, що велика кількість описових дрібниць зіб'є вас з пантелику.

Брехун часто робить паузи

Зазвичай, для видумування "на ходу" брехунові треба час, тому й виникають паузи там, де їх не має бути.

Одна й та сама історія переповідається по-різному

Щоб упіймати брехуна на обмані, досить послухати його розповідь хоча б двічі. Він забуде деякі нюанси своєї вигаданої історії, й трохи видозмінить її.

Більше слів - менше довіри

Брехунів хлібом не годуй - дай порозмовляти. Вони готові повторювати те саме кілька днів поспіль - таким людям не варто довіряти бездумно.

Спокій може бути ознакою брехні

Чим більше хтось нервується, тим спокійнішим він намагається здаватися. Показний спокій може бути ознакою нещирості.

Деталі історії брехуна не збігаються

Ви починаєте помічати, як його історія буквально розповзається по швах, а її деталі стають все більш сумнівними.

Брехуни часто переходять до оборони

Брехуни, як правило, відразу ж починають агресивно захищатися, коли хтось починає говорити або робити щось таке, що суперечить їхній історії.

Брехуни люблять триматися на шанобливій відстані

Брехуни рідко розкриваються перед вами. Такі люди зазвичай залишають вас у підвішеному стані та намагаються, щоб ви не зрозуміли мотиви їхніх вчинків.

Брехуни вміють міняти тему розмови

Якщо ви порушите питання, якого брехун хоче уникнути, він постарається швидко змінити тему розмови.

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