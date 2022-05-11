Помилки жінки, через які вона приречена на самотність

Помилки - частина нашого життя, адже на них ми вчимося. Але буває так, що помилки стають частиною нашої життєвої філософії і неправильної стратегії побудову стосунків. Психологи розповіли жінкам, як не можна робити, щоб не бути самотніми.

На думку експертів, існує три помилкові філософії, які призводять до самотності.

Філософія жертви

Буває таке, що стосунки з чоловіками-"козлами" настільки розчаровують жінку, що вона починає думати і заявляти - всі вони такі.

За таким розчаруванням може наступати установка жертви, коли всі довкола винні в проблемах жінки.

Психологи радять спершу розібратися в собі, щоб поруч виявився гідний чоловік.

Філософія "двірняжки"

Справжня жінка має любити й цінувати себе. Якщо ви самі ж будете принижувати свої переваги, терпітимете неповажне ставлення до вас, то вас чекатимуть суцільні розчарування.

Врешті-решт ви вирішите, що краще вже самій, аніж так.

Філософія гордині

Запам'ятайте: ви нічим не краще і не вище за інших жінок. Варто розумно оцінити свої сили та зрозуміти, чого вам не вистачає.

Якщо ви не будете адекватно оцінювати оточуючих вас жінок і, можливо, в чомусь порівнювати себе з ними - ви залишитеся на одному місці і ніколи не розвиватиметеся.