Ось справжні причини, чому ваша дружина стала злою і дратівливою

Буває так, що чоловік одружується на добрій, милій, жіночній, турботливій, минає кілька років і вона перетворюється на фурію і "пилу". Зла, дратівлива жінка - зазвичай результат ваших дій або ж бездіяльності. Ви перестали її помічати, розмовляти з нею, питати про самопочуття, звалили на неї весь побут, дітей... Психологи називають аж 15 причин, чому ваша ідеальна кохана дружина перетворилася на постійно невдоволену й злу жінку.

Ви перестали розмовляти

Якщо все, про що ви говорите, - це зобов'язання, побутові клопоти, те, як важко пройшов ваш день - ви нагнітаєте стрес. Проведіть деякий час разом і просто поговоріть на абстрактні теми, пожартуйте, посмійтеся разом.

Ви не змінюєтеся

Скільки разів ви брали на себе зобов’язання зробити роботу по дому - полагодити кран, замінити лампочку? Планували, обіцяли і не виконували? Не дивно, що вона роздратована - ви не докладаєте жодних зусиль для того, щоб почати виконувати обіцянки.

Ви не ставите правильні питання

Якщо ви не знаєте, про що вона думає і що відчуває, як ви станете для неї найкращим чоловіком? Їй рано чи пізно це набридне, і вогонь в її очах, коли вона дивиться на вас, згасне.

Ви забули про романтику

Через кілька років спільного життя вам доведеться докласти більше зусиль, щоб зберегти цю схвильованість та інтерес одне до одного. Пам'ятайте про квіти, подарунки, важливі дати - і ваша половинка вам віддячить.

Ви не готуєте

Чудово, коли ви можете просто сидіти склавши руки, а хтось готує для вас увесь день, та ще й стіл накриє. Але зваливши на неї ці обов'язки, ви заженете її в рутину.

Ви не прибираєте

Звісно, ви любите охайність, затишок, і щоб всі речі були там, де треба. Розподіліть ці обов'язки порівну, і тоді стосунки між вами будуть гармонійними.

Вона відчуває себе єдиним вихователем дітей

У ваших дітей двоє батьків, тому логічно, що вам потрібно рівномірно розподілити свої обов’язки. Якщо догляд за дитиною повністю звалюється на неї, втома і стрес поступово перетворять її на дратівливу жінку.

Вона не відчуває піклування

Коли ви востаннє питали свою дружину, який фільм вона хотіла б подивитися або куди вона хотіла б піти на вечерю? Докладіть зусиль, щоб показати їй, як ви її цінуєте.

Звільніть час для вас двох

Ви можете їй допомогти: закінчити те, що вона вже робить. Або звільніть трохи свій графік і допоможіть їй з чимось.

Їй потрібен простір

Забирайте дітей на прогулянку, в той час поки ваша дружина може трохи розслабитися у ванні й почитати книгу.

У вас неправильні пріоритети

Якщо ви приходите додому тільки, щоб переночувати, рано чи пізно ваші стосунки репнуть. Подумайте, чи робите ви достатньо для блага своєї родини.

Ви постійно домінуєте в суперечках

У суперечках ви слухаєте її? Чи вперто завалюєте її своїми аргументами? Навчіться слухати і шукати компроміс.

Вона відповідальна за все

Не будьте просто ще одним співмешканцем в будинку. Станьте її помічником, розділіть обов'язки - по дому, турботі за дітьми, навчіться врешті-решт платити комуналку.

Вона пригнічена

Спілкуйтеся з нею, запитайте її про її почуття та допоможіть по господарству. Будьте хорошим чоловіком, працюйте над вашими стосунками разом.

Вона робить все

Ви коли-небудь відчували, що ваша дружина постійно зайнята, поки ви просто відпочиваєте? Навіть якщо ви втомилися, чи без настрою, знайдіть хвилинку, аби зробити щось разом.