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Названо способи, які нададуть блиску шкіряному взуттю: буде сяяти як нове

Як відполірувати шкіряне взуття (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто шкіряне взуття за сезон може втрачати свою еластичність та блиск. Для того, щоб зберегти взуття у гарному стані, існують природні та ефективні способи.

Про це пише SantePlus.

З часом шкіряне взуття може потріскатися і втратити свій гладкий та блискучий вигляд. Нема потреби вдаватися до засобів по догляду за взуттям, адже є продукти, які є у кожному будинку.

Як відполірувати шкіряне взуття

Існує безліч простих порад на основі натуральних, легкодоступних і недорогих інгредієнтів.

Допоможе цибуля

Потрібно взяти одну цибулину та розрізати її навпіл. Потім шматочком цибулі потріть усі кути черевика і дайте висохнути. Після цього ваше взуття буде знову сяяти.

Оливкова олія та лимон

Для початку капніть краплю оливкової олії на пару взуття, а потім за допомогою м’якої сухої тканини протріть всю поверхню круговими рухами. Після цього додайте кілька крапель лимона і ваше взуття знову буде як нове.

Бджолиний віск

Такий ефективний продукт глибоко живить шкіру, надаючи їй блиску. Щоб зробити такий засіб, потрібно:

  • 60 мл скипидару;
  • 100 г бджолиного воску;
  • 60 мл води;
  • 25 г марсельського мила.

У каструлі розтопіть віск перед додаванням скипидару. Потім візьміть другу каструлю, закип’ятіть воду і розведіть у ній марсельське мило. Змішайте вміст двох каструль і дайте охолонути.

Раніше ми повідомляли, як швидко реанімувати липучку на взутті.

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