Спортивные артефакты: сколько коллекционеры в 2025 году готовы платить за легендарные предметы

Спорт объединяет миллионы людей во всем мире, а для некоторых он становится не просто увлечением, а настоящей страстью. Коллекционирование предметов, связанных со спортом, позволяет хранить историю соревнований, достижений легендарных спортсменов и уникальные артефакты.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых интересных категориях спортивных предметов, которые собирают коллекционеры по всему миру и сколько они стоят в Украине.

Спортивная форма и экипировка

Одна из самых популярных категорий среди коллекционеров - это футболки, шорты, бутсы и другая экипировка, в которой спортсмены выступали на важных турнирах. Особую ценность имеют вещи, принадлежавшие известным спортсменам или использовавшиеся во время исторических матчей.

Некоторые коллекционеры сосредотачиваются на футболках с автографами, а другие - на униформе определенной эпохи или команды. Редкие экземпляры могут стоить сотни тысяч долларов, особенно если они связаны с легендарными моментами.



Эта майка принадлежала чемпиону СССР 1940-х годов Владимиру Когану, а сейчас была продана за 1000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Автографы спортсменов

Подписи легендарных спортсменов - это одни из самых желанных экспонатов в коллекциях. Их можно найти на мячах, плакатах, программах матчей, перчатках или даже на фотографиях. Особой ценностью пользуются автографы, полученные лично во время соревнований или встреч со спортсменами.

Старинные подписи, например, автографы Мухаммеда Али или Пеле, имеют огромную историческую и материальную ценность. Из-за высокой популярности этого вида коллекционирования на рынке часто появляются подделки, поэтому важно проверять подлинность в специализированных организациях.



Хоккейная клюшка с автографами легенд 1972-1987 годов стоит 100 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Кубки, медали и награды

Оригинальные спортивные награды - одна из самых редких и ценных категорий. Они могут быть как официальными медалями с Олимпийских игр или чемпионатов мира, так и менее известными региональными трофеями.

Наибольший интерес вызывают золотые медали и личные награды легендарных атлетов. Некоторые коллекционеры специализируются на определенных видах спорта, собирая, например, только боксерские пояса или кубки престижных футбольных турниров. Уникальность таких экспонатов делает их редкими на рынке, а их стоимость может достигать миллионов долларов.





Кубок UEFA Динамо-Киев 1974-1975 годов был продан за 20 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Спортивный инвентарь

Мячи, клюшки, перчатки, ракетки и другое оборудование, которое использовалось во время важных соревнований, являются особенно желанными среди коллекционеров. Например, бейсбольные мячи из финальных игр Мировой серии или теннисные ракетки чемпионов Уимблдона становятся ценными экспонатами.

Некоторые коллекционеры собирают предметы только из определенных турниров или спортивных эпох. Чем реже предмет и важнее событие, с которым он связан, тем выше его коллекционная ценность.



Футбольный мяч "Динамо-Киев" 1968 года за 38 500 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Билеты и программки с матчей

Коллекционирование билетов на спортивные мероприятия стало популярным способом сохранения памяти об исторических событиях в спорте. Особую ценность имеют билеты на финалы чемпионатов мира, Олимпийские игры или культовые матчи, например, финал Лиги чемпионов или Супербоул.

Кроме билетов, большой популярностью пользуются программки, афиши и официальные каталоги соревнований. Они могут содержать автографы спортсменов или редкие фотографии, что делает их еще более ценными. Коллекционирование таких вещей позволяет не только хранить историю, но и исследовать развитие спорта спустя десятилетия.



Билеты на Олимпиаду 1980 г. продают сегодня за 1300 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Карточки и постеры со спортсменами

Коллекционные спортивные карточки - это отдельная большая категория, которая имеет огромную армию поклонников. Бейсбольные, баскетбольные и хоккейные карточки стали популярными еще в XX веке и сегодня стоят огромные деньги.

Например, карточка с молодым Майклом Джорданом или редкие экземпляры с автографами могут продаваться за сотни тысяч долларов. Также популярны большие плакаты и постеры с изображениями легендарных атлетов, которые украшали стены фанатов в разные годы.



Фото с автографом футболиста "Динамо-Киев" Андрея Ярмоленко можно купить за 40 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)