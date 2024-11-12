Какие артефакты российско-украинской войны ценятся "на вес золота" у коллекционеров
Сейчас в Украине популярным хобби стало коллекционирование военных артефактов, связанных с русско-украинской войной. Это своеобразный способ сохранить память о тяжелых событиях и почтить мужество украинских защитников.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие необычные военные предметы с невероятной историей сейчас собирают коллекционеры реликвий современности.
Оружие и боеприпасы
Популярными предметами среди коллекционеров являются патроны, гильзы, обломки снарядов и частично сохранившиеся гранаты. Они не только напоминают о войне, но и становятся основой для творческих проектов, превращаясь в арт-объекты.
Часто такие предметы используются в выставках и музеях, где становятся символом борьбы и выносливости воинов. Некоторые из них также украшают флаги и патриотические установки.
Кассету от РСЗО "Ураган" продают за 5000 гривен (фото: скриншот Violity.com)
Бронетехника и ее фрагменты
Уничтоженная российская техника - от бронетранспортеров до танков - часто становится символом сопротивления. Части брони, элементы гусениц и другие фрагменты собирают для выставок, активно посещающих украинцы и гости из-за рубежа.
Эти артефакты напоминают о победе защитников, защищающих наши земли от врага. Они также символизируют инновации и тактическое мастерство украинских военных.
Элементы обмундирования
Среди коллекционеров популярные части одежды, каски и другие элементы обмундирования русских солдат, захваченные как трофеи.
Украинские воины часто отмечают, что такие предметы, хоть и символизируют болезненные воспоминания, должны быть сохранены как свидетельство борьбы. Многие музеи и коллекционеры хранят подобные экспонаты как важную часть военной истории.
Трофейные шевроны ЧВК "Вагнер" продают за фантастические 250 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)
Плакаты и символика
Открытки, плакаты и символы, оставленные русскими солдатами, или символика, используемая украинской армией, также становятся объектами коллекционирования.
Такие предметы напоминают события на фронте и служат источником вдохновения для художников, создающих военные арт-объекты. Они сохраняют настроение и дух времени, когда страна борется за свою независимость. Некоторые из этих предметов представлены в патриотических музеях и галереях.
Флаг с подписями Сырского и Умерова можно купить за 10 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)
Различные виды документов
Документы, оставленные русскими войсками, такие как карты и инструкции, являются не только ценными материалами для историков, но и популярными экспонатами. Они помогают понять ход войны и ее детали с другой стороны, а также показывают стратегию противника.
Такие документы хранятся в архивах и музеях как важное свидетельство событий. Они также подчеркивают значимость разведки и аналитики в современной войне.
Трофейные дроны и их фрагменты
Война с Россией отмечается активным использованием дронов, и их обломки также желательны для коллекционеров. Эти фрагменты показывают технологическое развитие войны и становятся частью новой военной культуры.
Дроны используются для разведки и часто становятся символами высоких технологий на войне. Артефакты из дронов хранятся в музеях как доказательство инновационного подхода к обороне Украины.
Сбитый российский дрон стоит 8000 гривен (фото: скриншот Violity.com)
Раньше мы писали, какие есть 7 самых интересных и очень выгодных видов коллекционирования.
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