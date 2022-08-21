Суцільні дощі і холоднеча: з'явився новий прогноз погоди на вересень
Погода у вересні 2022 може занурити українців одразу в осінь. Адже за попередніми прогнозами, очікуються низька температура, похмурість і багато дощів.
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За даними ресурсу Gismeteo (за прогнозом для Києва), перші дні вересня будуть по-літньому теплими, а вже з 5-го числа температура знизиться нижче +20-ти, почнуться дощі.
Далі опади будуть ледь не щодня, а температура буде коливатися від +10 до +17 градусів, з тимчасовим підвищенням до +19+23 в другій половині місяця.
Скріншот: Погода в Києві, прогноз на місяць (gismeteo.ua)
За книгою "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня, перша половина місяця має бути тепла і майже без опадів, у другій половині прохолодніше, дощі, а кінець місяця очікується холодним і "мокрим".
А от на сході і півдні країни у вересні та жовтні, за прогнозом Горбаня, буде посуха - у перші два осінні місяці може випасти не більше 10 мм опадів.
Ресурс Wisemeteo прогнозує, що температура буде коливатися. Перша десятиденка місяця буде з +18+28 градусів. Далі очікуються похолодання до +9 градусів, але й підвищення до +20 також очікуються.
Опади, за цим прогнозом, ймовірні через день.
Скріншот: Прогноз погоди на вересень, Київ (wisemeteo.com)
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