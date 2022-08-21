Сплошные дожди и холодрыга: появился новый прогноз погоды на сентябрь

Погода в сентябре 2022 может окунуть украинцев сразу в осень. Ведь по предварительным прогнозам, ожидаются низкая температура, пасмурность и много дождей.

Читайте ниже на Styler, что будет в стране с погодой дальше.

По данным ресурса Gismeteo (по прогнозу для Киева), первые дни сентября будут по-летнему теплыми, а уже с 5-го числа температура снизится ниже +20-ти, начнутся дожди.

Далее осадки будут чуть ли не ежедневно, а температура будет колебаться от +10 до +17 градусов, с временным повышением до +19+23 во второй половине месяца.

Скриншот: Погода в Киеве, прогноз на месяц (gismeteo.ua)

По книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине прохладнее, дожди, а конец месяца ожидается холодным и "мокрым".

А вот на востоке и юге страны в сентябре и октябре, по прогнозу Горбаня, будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Ресурс Wisemeteo прогнозирует, что температура будет колебаться. Первая десятидневка месяца будет с +18+28 градусов. Далее ожидаются похолодание до +9 градусов, но и повышение до +20 также ожидаются.

Осадки, по этому прогнозу, вероятны через день.

Скриншот: Прогноз погоды на сентябрь, Киев (wisemeteo.com)