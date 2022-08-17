З'явився церковний календар на вересень 2022: нас чекає багато важливих дат
Вересень 2022 буде багатий церковними православними святами. Нас чекає два дванадесятих свята - Різдво Богородиці та Воздвиження, крім того - Усікновення, Віри, Надії, Любові та матері їх Софії та інші важливі події.
Дивіться нижче в матеріалі Styler календар свят на перший місяць осені.
Всі найважливіші свята вересня 2022:
10 вересня - набуття мощей преподобного Іова Почаївського;
11 вересня - Усікновення глави Іоанна;
14 вересня - освячений час Церкви: церковне новоліття;
15 вересня - преподобних Антонія і Феодосія Печерських;
17 вересня - Святителя Йосафа Єлгородського;
19 вересня - спогад дива Архистратига Михаїла;
21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці;
27 вересня - Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;
29 вересня - Великомучениці Євфимії;
30 вересня - День святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.
У вересні багато важливих свят (фото: УНІАН)
Які свята у вересні - головні
- Усікновення глави Івана Предтечі щороку відзначається 11 вересня.
Це день пам'яті страти Предтечі і Хрестителя Господнього Івана, який православні відзначають 11 вересня.
У цей день призначено суворий одноденний піст.
- Різдво Пресвятої Богородиці - дванадесяте свято
Різдво Богородиці належить до 12-ти найважливіших свят після Великодня. Власне, це день народження на честь Богородиці Діви Марії, матері Ісуса Христа. Свято щороку відзначається 21 вересня.
Богородицю вважають покровителькою матерів, а свято - "жіночим".
- Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього
Святкується православними християнами 27 вересня в пам'ять про знайдення хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Свято так само належить до дванадесятих.
В основу встановлення цього свята лягли дві події: віднайдення у IV столітті Хреста, на якому розіп'яли Ісуса, та повернення цього хреста з Персії до Єрусалиму в VII столітті.
Саме слово "воздвиження" означає "піднесення", тобто урочистий обряд почитання та прославляння Хреста Господнього.
- День святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії
30 вересня православні вшановують пам'ять святих мучениць, які не піддалися на умовляння поклонитися язичницьким ідолам перед загрозою жорстоких тортур і смерті.
Раніше ми писали також про світські свята, які нас чекають у вересні 2022.
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