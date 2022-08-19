ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуємося до Горіхового Спасу 2022: коли святкувати, і що треба встигнути зробити

Новость на русском →
П'ятниця 19 серпня 2022 15:15
Готуємося до Горіхового Спасу 2022: коли святкувати, і що треба встигнути зробити Фото: Горіховий Спас 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Наприкінці літа, 29-го серпня, нас чекає "третій" Спас, який ще називають Горіховим, або Хлібним. За церковним календарем свято пов'язане з Перенесенням нерукотворного образу Господа Ісуса Христа, а також відзначається посвято Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня).

Що можна і не можна робити в цей день, традиції, і що треба встигнути - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що треба встигнути до свята

Цей день можна присвятити активній підготовці до зими, робити запаси. 29 серпня можна і треба працювати, а от лінуватися, навпаки - заборонено.

До останнього Спасу заздалегідь збирали горіхи, щоб посвятити їх у храмі.

Також майстрували спеціальні віники для лазні з ліщини, щоб закінчити цей день в лазні, відмінно попарившись цими самими віниками.

Оскільки Успенський піст закінчився ще 27 серпня, вже можна влаштовувати гучні святкування, готувати пишний стіл.

А ще варто заготовити горіхову настоянку з лікувальними властивостями.

Також лікувальні властивості приписували настоянці з горіхових перетинок, яку теж готували до Спасу. Вважається, що ліки допомагають при втраті чоловічої сили, а також при хворих суглобах.

Готуємося до Горіхового Спасу 2022: коли святкувати, і що треба встигнути зробити

Горіхи - символ і окраса свята (фото: freepik)

Що потрібно освятити в храмі

Спечіть хліб зі свіжого зерна, і віднесіть його на освячення до церкви. Потім розділіть його між усіма членами сім'ї, роздайте нужденним, щоб в домі завжди був достаток і здоров'я.

До церкви на освячення несли окрім свіжоспечених паляниць, зерно, горіхи, горіхові гілки, а також яблука і мед - як на Медовий та Яблучний Спас.

Як передбачити майбутнє на горіхах

За першим з'їденим горіхом можна було передбачити свою долю.

Якщо горіх смачний і солодкуватий, це - до великої любові, гіркий - чекай від коханого зради.

Недозрілий горіх обіцяє важливу звістку, а якщо попався гнилий - бережися - буде біда.

Готуємося до Горіхового Спасу 2022: коли святкувати, і що треба встигнути зробити

Домашній хліб - найсмачніший в цей день (фото: freepik)

А от ці речі робити не можна:

  • Відмовляти в милостині нужденним.
  • Лінуватися і байдикувати.
  • Сваритися, лаятися, бажати кому-небудь зла.

Раніше ми писали про церковний календар на вересень 2022.

Також повідомлялося про світські свята, які нас чекають у вересні 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя