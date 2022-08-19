Готуємося до Горіхового Спасу 2022: коли святкувати, і що треба встигнути зробити

Наприкінці літа, 29-го серпня, нас чекає "третій" Спас, який ще називають Горіховим, або Хлібним. За церковним календарем свято пов'язане з Перенесенням нерукотворного образу Господа Ісуса Христа, а також відзначається посвято Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня).

Що можна і не можна робити в цей день, традиції, і що треба встигнути - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що треба встигнути до свята

Цей день можна присвятити активній підготовці до зими, робити запаси. 29 серпня можна і треба працювати, а от лінуватися, навпаки - заборонено.

До останнього Спасу заздалегідь збирали горіхи, щоб посвятити їх у храмі.

Також майстрували спеціальні віники для лазні з ліщини, щоб закінчити цей день в лазні, відмінно попарившись цими самими віниками.

Оскільки Успенський піст закінчився ще 27 серпня, вже можна влаштовувати гучні святкування, готувати пишний стіл.

А ще варто заготовити горіхову настоянку з лікувальними властивостями.

Також лікувальні властивості приписували настоянці з горіхових перетинок, яку теж готували до Спасу. Вважається, що ліки допомагають при втраті чоловічої сили, а також при хворих суглобах.

Горіхи - символ і окраса свята (фото: freepik)

Що потрібно освятити в храмі

Спечіть хліб зі свіжого зерна, і віднесіть його на освячення до церкви. Потім розділіть його між усіма членами сім'ї, роздайте нужденним, щоб в домі завжди був достаток і здоров'я.

До церкви на освячення несли окрім свіжоспечених паляниць, зерно, горіхи, горіхові гілки, а також яблука і мед - як на Медовий та Яблучний Спас.

Як передбачити майбутнє на горіхах

За першим з'їденим горіхом можна було передбачити свою долю.

Якщо горіх смачний і солодкуватий, це - до великої любові, гіркий - чекай від коханого зради.

Недозрілий горіх обіцяє важливу звістку, а якщо попався гнилий - бережися - буде біда.

Домашній хліб - найсмачніший в цей день (фото: freepik)

А от ці речі робити не можна: