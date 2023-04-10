Всплыла правда о гражданстве Ани Лорак, угрозе банкротства и попытке сбежать из РФ

Так, знаменитость в настоящее время оказалась в затруднительном материальном положении, а проблемы с финансами у Каролины возникли еще несколько лет назад, говорится в новом выпуске программы.

Блогер со ссылкой на инсайдерскую информацию от представителей команды артистки отметил, что Ани Лорак в попытке вылезти из долговой ямы анонсировала альбом и концертный тур, выход новых синглов и запуск авторского курса.

"Для чего это все? С финансами не все так хорошо", - говорит Беспалов.

По его данным, из-за неуплаты налогов в России фирма Лорак попала в черный список должников Федеральной налоговой службы, и теперь "все ее счета заморожены".

"Для Лорак важно сейчас показать профессиональную активность и гражданское послушание перед налоговой службой РФ - иначе ее финансовому состоянию грозит банкротство", - говорит блогер.

Также он рассказал, что Каролина, до сих пор имея украинский паспорт, намеревалась сбежать из РФ и перебраться на жительство в Турцию или ОАЭ, где планировала стать резидентом.

Но реализовать задуманное не получилось из-за нехватки средств и накопленных долгов, в том числе и перед "влиятельным россиянином, приближенным к Кремлю".

Сейчас, утверждает Беспалов, Ани Лорак больше всего боится, что "Кремль пойдет против нее в контексте скандала о помощи ВСУ", что может привести к конфискации ее имущества за невыплату налогов.

Свои надежды на решение проблем артистка возлагает на различных российских звезд, в том числе на Филиппа Киркорова, однако ситуация остается шаткой, и все артисты из РФ могут в любой момент отвернуться от нее.

К тому же Каролине якобы не хотят помогать ее экс-возлюбленные. В этом контексте блогер обращает внимание, что певица ради пиара начала отношения с Исааком Виджраку, "духовным наставником", при том, что мужчина женат.

"Лорак его любовница и это не является секретом. Тем более его жена знает и закрывает на это глаза", - говорит Беспалов и добавляет, что супруги рассчитывают, что история с романом с артисткой "откроет им дорогу" в РФ, чтобы там зарабатывать деньги своими "духовными практиками".

Так, резюмирует блогер, Лорак и Беспалов фактически просто используют друг друга, каждый в своих целях.

Видео: блогер поделился "сливом" об Ани Лорак, рассказав о финансовых проблемах певицы и попытке уехать из РФ