Ани Лорак рассказала правду о "помощи ВСУ" и попросила от нее отстать

Ани Лорак после скандала с отменой концертов в РФ из-за якобы донатов ВСУ начала активно комментировать свою "позицию": строчить посты в соцсетях, бегать по интервью. Все что угодно, чтобы доказать друзьям-пропагандистам, что она не помогает украинским военным.

"Я просто хочу жить своей жизнью"

Каролина Куек говорит, что после того, как началась "эта ситуация" (это она о полномасштабной войне), она решила, что не стоит посвящать свою жизнь каким-либо оправданиям. Поэтому выбрала позицию - "я не буду на это обращать внимание".

"Потому что мне просто нужно жить своей жизнью, заботиться о своем ребенке, и себя в ресурсе держать. Но когда дело дошло уже до очевидной клеветы, манипуляций, я поняла, что надо что-то говорить", - комментирует уроженка Черновицкой области обвинение в помощи ВСУ.

"Я хочу держаться подальше от этого"

Певица рассказала, что после скандала провела прямой эфир в Instagram с целью собрать средства для помощи женщинам и детям, оставшимся без крыши над головой. На какую организацию задонатила Каролина, она, правда, не уточнила.

А вот на военных она деньги давать не будет, потому что ее брат погиб в Афганистане, когда Каролине было 9 лет.

"Я не могу помогать военным, на военные нужды, потому что у меня нет этого в природе. Этого не будет никогда. Я хочу держаться подальше от этого. Я человек, живущий в своем мире", - сказала Лорак, который продолжает строить карьеру в России.

Каролина напомнила, что она "вне политики", она - певица и хочет просто петь. Артистка добавила, что это последнее интервью на эту тему, которую она хотела бы закрыть.