Спливла правда про громадянство Ані Лорак, загрозу банкрутства і спробу втечі з РФ

Так, знаменитість нині опинилася у скрутному матеріальному становищі, а проблеми з фінансами у Кароліни виникли ще кілька років тому, йдеться у новому випуску програми.

Блогер із посиланням на інсайдерську інформацію від представників команди артистки зазначив, що Ані Лорак у спробі вилізти з боргової ями анонсувала альбом та концертний тур, вихід нових синглів та запуск авторського курсу.

"Для чого це все? З фінансами не все так добре", - каже Беспалов.

За його даними, через несплату податків у Росії фірма Лорак потрапила до чорного списку боржників Федеральної податкової служби, і тепер "всі її рахунки заморожені".

"Для Лорак важливо зараз показати професійну активність та громадянський послух перед податковою службою РФ - інакше її фінансовому стану загрожує банкрутство", - каже блогер.

Також він розповів, що Кароліна, досі маючи український паспорт, мала намір втекти з РФ та перебратися на проживання до Туреччини чи ОАЕ, де планувала стати резидентом.

Проте реалізувати задумане не вдалося через брак коштів і накопичення боргів, у тому числі перед "впливовим росіянином, наближеним до Кремля".

Наразі, стверджує Беспалов, Ані Лорак найбільше боїться, що "Кремль піде проти неї в контексті скандалу про допомогу ЗСУ", що може призвести до конфіскації її майна за невиплату податків.

Свої надії на вирішення проблем артистка покладає на різних російських зірок, у тому числі на Філіпа Кіркорова, проте ситуація залишається хиткою, і всі артисти з РФ можуть будь-якої миті відвернутися від неї.

До того ж Кароліні нібито не хочуть допомагати її екс-кохані. У цьому контексті блогер звертає увагу, що співачка заради піару розпочала стосунки з Ісааком Віджраком, "духовним наставником", при тому, що чоловік одружений.

"Лорак його коханка і це не є секретом. Тим більше його дружина знає і заплющує на це очі", - каже Беспалов і додає, що подружжя розраховує, що історія з романом з артисткою "відкриє їм дорогу" в РФ, щоб там заробляти гроші своїми "духовними практиками".

Так, резюмує блогер, Лорак та Беспалов фактично просто використовують один одного, кожен у своїх цілях.

Відео: блогер поділився "зливом" про Ані Лорак, розповівши про фінансові проблеми співачки та спробу виїхати з РФ