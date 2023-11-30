Суд вынес приговор пропагандистке-предательнице с канала Соловьева

Колаборантка Юлия Лозанова, более известная под псевдонимом Юлия Витязева, была приговорена к 11 годам тюрьмы заочно. Пропагандистка является регулярным гостем в эфире "Соловьев Live".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Кто такая Витязева?

В 2015 году Витязева переехала в Москву, где начала публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине.

С начала полномасштабного вторжения террористов, она регулярно выступала с поддержкой оккупантов и заявляла об этом в многочисленных эфирах на телеканале "Соловьев Live".



В частности, предательница стала "обозревателем" оккупационного информагентства "News Front", которое было создано во временно оккупированном Крыму.

Также было установлено, что Витязева была одной из первых, кто начал оправдывать террористов касаемо подрыва Каховской ГЭС.



"Она регулярно использует подконтрольные Телеграмм-каналы для сбора донатов на нужды оккупационных группировок РФ, которые воюют против Украины", - пишет СБУ.

Фото: Юлия Витязева, пропагандистка (t.me/SBUkr)

Что чревато?

Суд признал Витязеву виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность;

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Ей было назначено заочно 11 лет тюрьмы.

"Продолжаются комплексные мероприятия для физического задержания и привлечения злоумышленницы к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.