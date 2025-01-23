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Не только "совы" и "жаворонки": какие 4 новых ритма сна открыли ученые

Четверг 23 января 2025 10:00
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Не только "совы" и "жаворонки": какие 4 новых ритма сна открыли ученые Какие существуют ритмы сна кроме "сов" и "жаворонков" (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Все мы знаем о "совах" и "жаворонках" - типах людей, которые являются либо ранними птичками, либо ночными совами. Однако, по мнению экспертов по сну, существует гораздо больше вариантов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro рассказывает, какие еще есть ритмы сна.

Дельфины

Дельфины - это люди, которые очень чутко спят и могут проснуться от малейшего звука. Они испытывают трудности с тем, чтобы заснуть и проснуться, и часто чувствуют усталость в течение дня. Их энергия возрастает вечером, но из-за плохого сна они часто испытывают упадок сил.

Естественный биоритм дельфинов обычно не позволяет им отдыхать как следует. По данным исследований, лишь 10% людей относятся к этому типу. Для улучшения сна им стоит избегать стрессовых ситуаций и излишней активности перед сном, а также использовать темные шторы, чтобы уменьшить количество света в комнате.

Не только &quot;совы&quot; и &quot;жаворонки&quot;: какие 4 новых ритма сна открыли ученые"Дельфины" чутко спят (фото: Freepik.com)

Львы

Львы - это люди, которые обычно просыпаются рано и чувствуют себя энергично с самого утра. Они предпочитают ранний сон, поскольку со временем их энергия исчерпывается. Это тип людей, которые в древности выполняли обязанности по охране по утрам.

Львы часто имеют желание ложиться спать рано, что может быть полезным для их здоровья. Примерно 15% людей принадлежат к этому хронотипу. Чтобы улучшить свой сон, львам рекомендуется уменьшить количество кофеина после обеда и придерживаться регулярного режима сна.

Не только &quot;совы&quot; и &quot;жаворонки&quot;: какие 4 новых ритма сна открыли ученые"Львы" рано просыпаются (фото: Freepik.com)

Медведи

Медведи имеют цикл энергии, который синхронизируется с движением солнца. Они наиболее энергичны днем, просыпаются рано и чувствуют себя уставшими к концу дня. В течение дня их производительность может колебаться, но они обычно чувствуют себя хорошо в дневное время.

Примерно 50% людей относятся к этому типу. Чтобы улучшить сон, медведям стоит уменьшить кофеин после полудня, а также использовать отдых днем для поддержания энергии.

Не только &quot;совы&quot; и &quot;жаворонки&quot;: какие 4 новых ритма сна открыли ученые"Медведи" уставшие весь день (фото: Freepik.com)

Волки

Волки - это ночные люди, которые любят поздно ложиться спать и поздно просыпаться. Они часто начинают спать только тогда, когда львы уже просыпаются. Этот тип имеет бурную энергию поздно вечером, что позволяет им лучше работать и думать ночью.

Волки имеют трудности с пробуждением утром и часто нуждаются в дополнительной стимуляции, чтобы подняться с постели. Только 15% людей принадлежат к этому хронотипу. Для улучшения сна волкам рекомендуется избегать кофеина на ночь и много времени проводить на свежем воздухе днем.

Не только &quot;совы&quot; и &quot;жаворонки&quot;: какие 4 новых ритма сна открыли ученые"Волки" - ночные люди (фото: Freepik.com)

Как улучшить сон в соответствии с хронотипом

Чтобы получить лучший сон и максимальную производительность, важно адаптировать свой режим сна к естественному хронотипу. Вот несколько советов для каждого типа:

  • Для медведей: создайте стабильный график сна, придерживаясь одинакового времени пробуждения. Это поможет вашему телу настроиться на естественные циклы энергии, что способствует лучшему отдыху.
  • Для львов: спланируйте важные задачи на утро и старайтесь придерживаться ранней постели для максимального отдыха. Утреннее пробуждение в определенное время позволяет активировать естественную энергию и повышает эффективность в течение дня.
  • Для дельфинов: минимизируйте поздние электронные устройства и выбирайте спокойную атмосферу для засыпания. Это позволит уменьшить уровень стресса и облегчит процесс засыпания, что улучшит качество сна.
  • Для волков: используйте ночные часы для работы, но старайтесь не допускать переутомления и обеспечьте достаточно света днем. Естественный свет днем помогает снизить усталость и настроить ваш организм на продуктивный день.

Знание своего хронотипа может помочь значительно улучшить качество сна и производительность в течение дня.

Ранее мы писали, возможно ли управлять собственными снами и как это правильно делать.

Читайте также, влияют ли лунные фазы на качество сна.

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