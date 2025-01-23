Не только "совы" и "жаворонки": какие 4 новых ритма сна открыли ученые

Все мы знаем о "совах" и "жаворонках" - типах людей, которые являются либо ранними птичками, либо ночными совами. Однако, по мнению экспертов по сну, существует гораздо больше вариантов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro рассказывает, какие еще есть ритмы сна.

Дельфины

Дельфины - это люди, которые очень чутко спят и могут проснуться от малейшего звука. Они испытывают трудности с тем, чтобы заснуть и проснуться, и часто чувствуют усталость в течение дня. Их энергия возрастает вечером, но из-за плохого сна они часто испытывают упадок сил.

Естественный биоритм дельфинов обычно не позволяет им отдыхать как следует. По данным исследований, лишь 10% людей относятся к этому типу. Для улучшения сна им стоит избегать стрессовых ситуаций и излишней активности перед сном, а также использовать темные шторы, чтобы уменьшить количество света в комнате.

"Дельфины" чутко спят (фото: Freepik.com)

Львы

Львы - это люди, которые обычно просыпаются рано и чувствуют себя энергично с самого утра. Они предпочитают ранний сон, поскольку со временем их энергия исчерпывается. Это тип людей, которые в древности выполняли обязанности по охране по утрам.

Львы часто имеют желание ложиться спать рано, что может быть полезным для их здоровья. Примерно 15% людей принадлежат к этому хронотипу. Чтобы улучшить свой сон, львам рекомендуется уменьшить количество кофеина после обеда и придерживаться регулярного режима сна.

"Львы" рано просыпаются (фото: Freepik.com)

Медведи

Медведи имеют цикл энергии, который синхронизируется с движением солнца. Они наиболее энергичны днем, просыпаются рано и чувствуют себя уставшими к концу дня. В течение дня их производительность может колебаться, но они обычно чувствуют себя хорошо в дневное время.

Примерно 50% людей относятся к этому типу. Чтобы улучшить сон, медведям стоит уменьшить кофеин после полудня, а также использовать отдых днем для поддержания энергии.

"Медведи" уставшие весь день (фото: Freepik.com)

Волки

Волки - это ночные люди, которые любят поздно ложиться спать и поздно просыпаться. Они часто начинают спать только тогда, когда львы уже просыпаются. Этот тип имеет бурную энергию поздно вечером, что позволяет им лучше работать и думать ночью.

Волки имеют трудности с пробуждением утром и часто нуждаются в дополнительной стимуляции, чтобы подняться с постели. Только 15% людей принадлежат к этому хронотипу. Для улучшения сна волкам рекомендуется избегать кофеина на ночь и много времени проводить на свежем воздухе днем.

"Волки" - ночные люди (фото: Freepik.com)

Как улучшить сон в соответствии с хронотипом

Чтобы получить лучший сон и максимальную производительность, важно адаптировать свой режим сна к естественному хронотипу. Вот несколько советов для каждого типа:

Для медведей: создайте стабильный график сна, придерживаясь одинакового времени пробуждения. Это поможет вашему телу настроиться на естественные циклы энергии, что способствует лучшему отдыху.

создайте стабильный график сна, придерживаясь одинакового времени пробуждения. Это поможет вашему телу настроиться на естественные циклы энергии, что способствует лучшему отдыху. Для львов: спланируйте важные задачи на утро и старайтесь придерживаться ранней постели для максимального отдыха. Утреннее пробуждение в определенное время позволяет активировать естественную энергию и повышает эффективность в течение дня.

спланируйте важные задачи на утро и старайтесь придерживаться ранней постели для максимального отдыха. Утреннее пробуждение в определенное время позволяет активировать естественную энергию и повышает эффективность в течение дня. Для дельфинов: минимизируйте поздние электронные устройства и выбирайте спокойную атмосферу для засыпания. Это позволит уменьшить уровень стресса и облегчит процесс засыпания, что улучшит качество сна.

минимизируйте поздние электронные устройства и выбирайте спокойную атмосферу для засыпания. Это позволит уменьшить уровень стресса и облегчит процесс засыпания, что улучшит качество сна. Для волков: используйте ночные часы для работы, но старайтесь не допускать переутомления и обеспечьте достаточно света днем. Естественный свет днем помогает снизить усталость и настроить ваш организм на продуктивный день.

Знание своего хронотипа может помочь значительно улучшить качество сна и производительность в течение дня.