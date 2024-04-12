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До списку найкращих університетів світу потрапили 11 вишів з України: що треба знати абітурієнтам

П'ятниця 12 квітня 2024 16:30
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До списку найкращих університетів світу потрапили 11 вишів з України: що треба знати абітурієнтам Правильно обрати вуз - дуже важливо (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

До переліку найкращих університетів світу - QS World University Rankings - потрапили 11 вузів з України.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, про які саме навчальні заклади йдеться.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: QS Top Universities, The Page.

Що відомо про QS World University Rankings

QS World University Rankings - перелік найкращих університетів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.

Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і вважається одним з найбільш впливових глобальних ренкінгів університетів.

У межах QS World University Rankings вищі навчальні заклади оцінюють за низкою основних критеріїв:

  • репутація в академічному середовищі
  • цитованість наукових публікацій представників університету
  • співвідношення кількості викладачів і студентів
  • результати працевлаштування
  • ставлення роботодавців до випускників
  • репутація випускників серед роботодавців
  • зв'язки з міжнародною науковою мережею
  • відносна чисельність іноземних викладачів і студентів
  • сталість - соціальний та екологічний вплив тощо

При цьому ренкінг відрізняється від рейтингу відсутністю чіткої фіксованої позиції того чи іншого освітнього закладу - вона може змінюватися залежно від оцінки різних критеріїв.

Найкращі українські виші на світовому рівні

Згідно з QS World University Rankings, найкращими вузами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка - позиція 681-690 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - позиція 691-700 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - позиція 731-740 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - позиція 901-950 (на 250 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Національний університет "Львівська політехніка" - позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Сумський державний університет - позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія" - позиція 1001-1200 (без змін)
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - позиція 1001-1200 (без змін)
  • Львівський національний університет імені Івана Франка - позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Харківський національний університет радіоелектроніки - позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України - позиція 1201-1400 (без змін)

До списку найкращих університетів світу потрапили 11 вишів з України: що треба знати абітурієнтамДо списку найкращих університетів світу потрапили 11 вишів з України: що треба знати абітурієнтамДо списку найкращих університетів світу потрапили 11 вишів з України: що треба знати абітурієнтамДо списку найкращих університетів світу потрапили 11 вишів з України: що треба знати абітурієнтам

Українські вузи, що потрапили до QS World University Rankings (скріншот: topuniversities.com)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що обов'язково потрібно зробити абітурієнтам до вибору вишу.

Читайте також, як абітурієнтам знайти конкретну спеціальність у вишах.

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