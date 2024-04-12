До списку найкращих університетів світу потрапили 11 вишів з України: що треба знати абітурієнтам

До переліку найкращих університетів світу - QS World University Rankings - потрапили 11 вузів з України.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: QS Top Universities, The Page.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, про які саме навчальні заклади йдеться.

Що відомо про QS World University Rankings

QS World University Rankings - перелік найкращих університетів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.

Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і вважається одним з найбільш впливових глобальних ренкінгів університетів.

У межах QS World University Rankings вищі навчальні заклади оцінюють за низкою основних критеріїв:

репутація в академічному середовищі

цитованість наукових публікацій представників університету

співвідношення кількості викладачів і студентів

результати працевлаштування

ставлення роботодавців до випускників

репутація випускників серед роботодавців

зв'язки з міжнародною науковою мережею

відносна чисельність іноземних викладачів і студентів

сталість - соціальний та екологічний вплив тощо

При цьому ренкінг відрізняється від рейтингу відсутністю чіткої фіксованої позиції того чи іншого освітнього закладу - вона може змінюватися залежно від оцінки різних критеріїв.

Найкращі українські виші на світовому рівні

Згідно з QS World University Rankings, найкращими вузами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - позиція 681-690 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 681-690 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - позиція 691-700 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 691-700 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році) Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - позиція 731-740 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 731-740 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - позиція 901-950 (на 250 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 901-950 (на 250 балів менше, ніж у 2023 році) Національний університет "Львівська політехніка" - позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році) Сумський державний університет - позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році) Національний університет "Києво-Могилянська академія" - позиція 1001-1200 (без змін)

- позиція 1001-1200 (без змін) Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - позиція 1001-1200 (без змін)

- позиція 1001-1200 (без змін) Львівський національний університет імені Івана Франка - позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році) Харківський національний університет радіоелектроніки - позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році) Національний університет біоресурсів і природокористування України - позиція 1201-1400 (без змін)

Українські вузи, що потрапили до QS World University Rankings (скріншот: topuniversities.com)