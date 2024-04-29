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Спина болеть не будет: 8 способов, которые помогут избежать проблем со здоровьем

Понедельник 29 апреля 2024 18:33
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Спина болеть не будет: 8 способов, которые помогут избежать проблем со здоровьем Что делать, чтобы не болела спина (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Регулярные физические упражнения и физическая активность могут совершить чудеса с вашим здоровьем и телом. Физическая активность помогает предотвратить болезни сердца, диабет, остеопороз, а также множество других заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.

Что следует делать

Врачи рассказали, что движение является ключевым условием для похудения и поддержания здорового веса. Улучшает интеллектуальные способности и снижает риск инсульта.

Также при всех этих преимуществах для здоровья, хорошего самочувствия и хорошего внешнего вида, только около 1% людей в Украине получают достаточные физические нагрузки или используют свое свободное время для физической активности.

Важно, что шанс исправить ситуацию всегда есть, главное начать что-нибудь делать.

Чтобы повысить подвижность, помогут следующие советы:

  • делайте простую утреннюю зарядку
  • во время рабочего дня минимально разминайтесь
  • вставайте и ходите, выполняйте несколько приседаний
  • поднимайтесь по лестнице вместо лифта
  • едьте на работу на велосипеде. Не забывайте о безопасности, соблюдайте правила дорожного движения
  • следите за осанкой в течение всего дня, держите спину ровно
  • регулярно ходите на массаж
  • запишитесь на растяжку или делайте упражнения на растяжку дома. Эти упражнения нормализуют кровообращение во всем теле. Особое внимание уделите растяжке спины

Уровень здоровья и физической нагрузки у каждого должен быть разный, поэтому перед тем как начинать, поинтересуйтесь у врача, какого рода нагрузки вам разрешены.

Когда немедленно идти к врачу

Практически невозможно самому разобраться, почему болит спина в пояснице, но есть явные признаки того, что ситуация требует немедленного обращения к врачу. Среди них:

  • резкая боль в спине, поясница остро напряженная или заблокированная
  • предварительная травма
  • боль в спине с онемением промежности
  • боль в спине после сна, усиливающаяся утром
  • локализация боли в нескольких местах одновременно
  • боли в пояснице сопровождает онемение ноги, паха, стопы, бедра, ягодицы

Следует знать, что адекватное и своевременное лечение боли в спине позволит пациенту сохранить трудоспособность и избежать осложнений.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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