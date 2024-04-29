Спина болеть не будет: 8 способов, которые помогут избежать проблем со здоровьем
Регулярные физические упражнения и физическая активность могут совершить чудеса с вашим здоровьем и телом. Физическая активность помогает предотвратить болезни сердца, диабет, остеопороз, а также множество других заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.
Что следует делать
Врачи рассказали, что движение является ключевым условием для похудения и поддержания здорового веса. Улучшает интеллектуальные способности и снижает риск инсульта.
Также при всех этих преимуществах для здоровья, хорошего самочувствия и хорошего внешнего вида, только около 1% людей в Украине получают достаточные физические нагрузки или используют свое свободное время для физической активности.
Важно, что шанс исправить ситуацию всегда есть, главное начать что-нибудь делать.
Чтобы повысить подвижность, помогут следующие советы:
- делайте простую утреннюю зарядку
- во время рабочего дня минимально разминайтесь
- вставайте и ходите, выполняйте несколько приседаний
- поднимайтесь по лестнице вместо лифта
- едьте на работу на велосипеде. Не забывайте о безопасности, соблюдайте правила дорожного движения
- следите за осанкой в течение всего дня, держите спину ровно
- регулярно ходите на массаж
- запишитесь на растяжку или делайте упражнения на растяжку дома. Эти упражнения нормализуют кровообращение во всем теле. Особое внимание уделите растяжке спины
Уровень здоровья и физической нагрузки у каждого должен быть разный, поэтому перед тем как начинать, поинтересуйтесь у врача, какого рода нагрузки вам разрешены.
Когда немедленно идти к врачу
Практически невозможно самому разобраться, почему болит спина в пояснице, но есть явные признаки того, что ситуация требует немедленного обращения к врачу. Среди них:
- резкая боль в спине, поясница остро напряженная или заблокированная
- предварительная травма
- боль в спине с онемением промежности
- боль в спине после сна, усиливающаяся утром
- локализация боли в нескольких местах одновременно
- боли в пояснице сопровождает онемение ноги, паха, стопы, бедра, ягодицы
Следует знать, что адекватное и своевременное лечение боли в спине позволит пациенту сохранить трудоспособность и избежать осложнений.
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