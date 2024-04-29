Спина болеть не будет: 8 способов, которые помогут избежать проблем со здоровьем

Регулярные физические упражнения и физическая активность могут совершить чудеса с вашим здоровьем и телом. Физическая активность помогает предотвратить болезни сердца, диабет, остеопороз, а также множество других заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.

Что следует делать

Врачи рассказали, что движение является ключевым условием для похудения и поддержания здорового веса. Улучшает интеллектуальные способности и снижает риск инсульта.

Также при всех этих преимуществах для здоровья, хорошего самочувствия и хорошего внешнего вида, только около 1% людей в Украине получают достаточные физические нагрузки или используют свое свободное время для физической активности.

Важно, что шанс исправить ситуацию всегда есть, главное начать что-нибудь делать.

Чтобы повысить подвижность, помогут следующие советы:

делайте простую утреннюю зарядку

во время рабочего дня минимально разминайтесь

вставайте и ходите, выполняйте несколько приседаний

поднимайтесь по лестнице вместо лифта

едьте на работу на велосипеде. Не забывайте о безопасности, соблюдайте правила дорожного движения

следите за осанкой в течение всего дня, держите спину ровно

регулярно ходите на массаж

запишитесь на растяжку или делайте упражнения на растяжку дома. Эти упражнения нормализуют кровообращение во всем теле. Особое внимание уделите растяжке спины

Уровень здоровья и физической нагрузки у каждого должен быть разный, поэтому перед тем как начинать, поинтересуйтесь у врача, какого рода нагрузки вам разрешены.

Когда немедленно идти к врачу

Практически невозможно самому разобраться, почему болит спина в пояснице, но есть явные признаки того, что ситуация требует немедленного обращения к врачу. Среди них:

резкая боль в спине, поясница остро напряженная или заблокированная

предварительная травма

боль в спине с онемением промежности

боль в спине после сна, усиливающаяся утром

локализация боли в нескольких местах одновременно

боли в пояснице сопровождает онемение ноги, паха, стопы, бедра, ягодицы

Следует знать, что адекватное и своевременное лечение боли в спине позволит пациенту сохранить трудоспособность и избежать осложнений.