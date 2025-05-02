SPF, гуаша и аромат как настроение. Топ-5 секретов красоты от TikTok-звезды Olya Shelby
Блогер и певица Olya Shelby поделилась своими бьюти-привычками, которые помогают ей чувствовать себя уверенной, ухоженной и в гармонии с собой. В ее рутине - не только средства, но и философия: красота должна начинаться с заботы о себе, а не с давления выглядеть "идеально".
Что именно входит в ежедневную рутину звезды TikTok - Оля рассказала эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler).
Топ-5 секретов красоты от Olya Shelby
Дни без макияжа
"Несколько раз в неделю я сознательно не наношу макияж. Это не о лени, а о бережном отношении к себе. Моя кожа имеет право отдыхать, а я - на то, чтобы нравиться себе без фильтров и тонального", - делится Оля.
Обязательный SPF
"Я не выхожу из дома без SPF, даже зимой. Защита от солнца - это любовь к себе в долгосрочной перспективе. Мне нравится ощущение чистой кожи с легким кремом и уверенность, что я забочусь о ее будущем", - признается блогерша. OlyaShelby (фото предоставлено блогером)
Массаж лица
"Обожаю делать себе лимфодренажный массаж - руками или скребком гуаша. Это и о заботе, и об ощущении контроля над собой. Несколько минут покоя, музыка и я возвращаюсь к себе", - рассказала звезда.
Ароматы как часть настроения
"Я всегда подбираю аромат под настроение. Это моя невидимая "броня" или наоборот - нежность. Один пшик - и я чувствую себя более собранной, женственной, уверенной", - поделилась исполнительница.
Минимализм в вечернем уходе
"Я люблю уход, но без фанатизма. Вечером - хорошее очищение, увлажнение и несколько капель сыворотки, которую по-настоящему люблю. Все просто, но искренне. В этом - мой стиль", - заверила инфлюенсерка. OlyaShelby (фото предоставлено блогером)
Вас может заинтересовать
-
Тина Кароль рассказала о своих бьюти-секретах
-
Жогло из "Варьятов" рассекретил, как сбросил 54 кг за полгода
- Кто из звезд отказался от ботокса, чтобы выглядеть естественно