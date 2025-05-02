SPF, гуаша и аромат как настроение. Топ-5 секретов красоты от TikTok-звезды Olya Shelby

Блогер и певица Olya Shelby поделилась своими бьюти-привычками, которые помогают ей чувствовать себя уверенной, ухоженной и в гармонии с собой. В ее рутине - не только средства, но и философия: красота должна начинаться с заботы о себе, а не с давления выглядеть "идеально".

Топ-5 секретов красоты от Olya Shelby

Дни без макияжа

"Несколько раз в неделю я сознательно не наношу макияж. Это не о лени, а о бережном отношении к себе. Моя кожа имеет право отдыхать, а я - на то, чтобы нравиться себе без фильтров и тонального", - делится Оля.

Обязательный SPF

"Я не выхожу из дома без SPF, даже зимой. Защита от солнца - это любовь к себе в долгосрочной перспективе. Мне нравится ощущение чистой кожи с легким кремом и уверенность, что я забочусь о ее будущем", - признается блогерша. OlyaShelby (фото предоставлено блогером)

Массаж лица

"Обожаю делать себе лимфодренажный массаж - руками или скребком гуаша. Это и о заботе, и об ощущении контроля над собой. Несколько минут покоя, музыка и я возвращаюсь к себе", - рассказала звезда.

Ароматы как часть настроения

"Я всегда подбираю аромат под настроение. Это моя невидимая "броня" или наоборот - нежность. Один пшик - и я чувствую себя более собранной, женственной, уверенной", - поделилась исполнительница.

Минимализм в вечернем уходе

"Я люблю уход, но без фанатизма. Вечером - хорошее очищение, увлажнение и несколько капель сыворотки, которую по-настоящему люблю. Все просто, но искренне. В этом - мой стиль", - заверила инфлюенсерка. OlyaShelby (фото предоставлено блогером)