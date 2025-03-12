Отказались от ботокса: звезды, которые выбрали выглядеть естественно и не жалеют

Памела Андерсон

Памела Андерсон всегда славилась узнаваемой внешностью и роскошными формами, которые в частности получила благодаря пластическим операциям. Однако последние несколько лет модель наслаждается своей естественной красотой. Она отказалась от ботокса и начала появляться на красных дорожка совсем без макияжа или с его минимальным количеством. Она признается, что сейчас чувствует себя намного увереннее и счастливее, ведь приняла свои внешность и возраст.

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaandersoninstagram)

Кортни Кокс

Звезда сериала "Друзья" свела к минимуму косметические инъекции после неудачных попыток "остановить" процессы старения. Годами актриса пыталась выглядеть моложе с помощью ботокса и филлеров, но со временем поняла, что это не приносит ей радости. Теперь она уделяет больше внимания спортивным занятиям и уходовым процедурам красоты. И, видно, Кортни чувствует себя в гармонии со своей внешностью.

Кортни Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Джулия Робертс

Джулия Робертс всегда была поклонницей естественной красоты. Она не скрывает, что на протяжении своей карьеры имела несколько попыток с косметическими процедурами, но так и не стала фанаткой "уколов красоты". Джулия предпочла выглядеть естественно и быть собой, чем пытаться держать молодость с помощью инъекций. Так она чувствует себя гармонично и счастливо.

Джулия Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)

Мерил Стрип

Оскароносная актриса Мерил Стрип не скрывает свой возраст и не пытается бороться с естественными процессами, чем вдохновляет миллионы женщин по всему миру. Она неоднократно заявляла, что не является сторонницей пластических операций. Мерил принимает старение как часть жизни. Актриса всегда подчеркивает важность внутренней красоты и таланта. У нее есть лишь один секрет красоты: она никогда не касается своего лица, ведь постоянные прикосновения к лицу могут спровоцировать воспаление.

Мерил Стрип (фото: GettyImages)

Ариана Гранде

Известная певица уже четыре года как не использует косметические инъекции, в частности ботокс. Она решила отказаться от "уколов красоты" в сторону натуральности. Кроме того, для Арианы как основательницы косметического бренда важно выглядеть естественно. Она не против инъекций красоты и не исключает, что в будущем может к ним вернуться. Пока же звезда наслаждается своими натуральными чертами и не считает возрастные изменения поводом для грусти.

Ариана Гранде (фото: instagram.com/arianagrande)

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй никогда не злоупотребляла инъекциями красоты. Она заявляла, что не является ярой сторонницей операций или ботокса. В то же время не возражает против их использования в умеренных дозах. Однако для актрисы всегда было важным транслировать наружу свою естественность. Она принимает себя такой, какая есть, и радуется жизни.

Энн Хэтэуэй (фото: instagram.com/annehathaway)

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