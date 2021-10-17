Які спеції найчастіше підробляють: будьте обережні при покупці

Хороші якісні спеції коштують досить дорого. Тому виробники мелених спецій часто використовують різні добавки, щоб здешевити товар. Фальсифікат можна зустріти на прилавках часто і зазвичай підробляють вже мелені спеції.

Які спеції найчастіше підробляють і як визначити справжню приправу – читайте в матеріалі нижче.

Самий чітка ознака підроблених спецій - яскравість. Чим яскравіше виглядають спеції, тим більше ймовірності, що там є канцерогени та барвники.

Які спеції найчастіше підробляють

Шафран

Це спеція найдорожча, її виготовляють в Ірані, і приблизна ціна виготовлення становить близько 10 тисяч доларів за один кілограм. Щоб здешевити, виробники змішують шафран з маком, сафлором, гвоздикою, листям календули та обробляють барвниками. У деяких випадках до складу може потрапити барвник з канцерогеном.

Кориця

Цю спецію роблять з кори Cinnamomum verum. Але часто для підробки використовують схоже дерево - Cinnamomum cassia. Виготовляють корицю в основному на Шрі-Ланці. У фальсифікат можуть додавати кавове лушпиння, картопляне або пшеничне борошно. Іноді шахраї перед помелом можуть повністю витягнути ефірні олії кориці, а після цього роблять помел.

Куркума

До складу підробленої куркуми потрапляє крохмаль, рисове борошно, крейда і жовта глина. Всі ці речовини обробляються спеціальними барвниками, небезпечними для здоров'я.

Чилі

Фальсифікований чілі може містити цегляний пил, пісок і навіть сміття. Іноді незрілі зелені перці спеціально обробляють різними речовинами для того, щоб вони швидше почервоніли.

Ваніль

Справжній аромат ванілі сильно відрізняється від аромату ваніліну. Ванілін - хімічна сполука, яка тільки лише нагадує прикус і запах справжньої ванілі. Виробники змішують в певній пропорції хороші спеції з тими, у яких вже закінчився термін дії.

Якщо у вас є така можливість, то перед покупкою уважно вивчіть спеції. Звертайте увагу на їх колір, консистенцію, запах. І віддавайте перевагу спеціям, які не пройшли помел.