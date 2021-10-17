ru ua
Нд, 17 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Які спеції найчастіше підробляють: будьте обережні при покупці

Новость на русском →
Неділя 17 жовтня 2021 15:43
Які спеції найчастіше підробляють: будьте обережні при покупці Фото: які спеції найчастіше підробляють (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Хороші якісні спеції коштують досить дорого. Тому виробники мелених спецій часто використовують різні добавки, щоб здешевити товар. Фальсифікат можна зустріти на прилавках часто і зазвичай підробляють вже мелені спеції.

Які спеції найчастіше підробляють і як визначити справжню приправу – читайте в матеріалі нижче.

Самий чітка ознака підроблених спецій - яскравість. Чим яскравіше виглядають спеції, тим більше ймовірності, що там є канцерогени та барвники.

Які спеції найчастіше підробляють

Шафран

Це спеція найдорожча, її виготовляють в Ірані, і приблизна ціна виготовлення становить близько 10 тисяч доларів за один кілограм. Щоб здешевити, виробники змішують шафран з маком, сафлором, гвоздикою, листям календули та обробляють барвниками. У деяких випадках до складу може потрапити барвник з канцерогеном.

Кориця

Цю спецію роблять з кори Cinnamomum verum. Але часто для підробки використовують схоже дерево - Cinnamomum cassia. Виготовляють корицю в основному на Шрі-Ланці. У фальсифікат можуть додавати кавове лушпиння, картопляне або пшеничне борошно. Іноді шахраї перед помелом можуть повністю витягнути ефірні олії кориці, а після цього роблять помел.

Куркума

До складу підробленої куркуми потрапляє крохмаль, рисове борошно, крейда і жовта глина. Всі ці речовини обробляються спеціальними барвниками, небезпечними для здоров'я.

Чилі

Фальсифікований чілі може містити цегляний пил, пісок і навіть сміття. Іноді незрілі зелені перці спеціально обробляють різними речовинами для того, щоб вони швидше почервоніли.

Ваніль

Справжній аромат ванілі сильно відрізняється від аромату ваніліну. Ванілін - хімічна сполука, яка тільки лише нагадує прикус і запах справжньої ванілі. Виробники змішують в певній пропорції хороші спеції з тими, у яких вже закінчився термін дії.

Якщо у вас є така можливість, то перед покупкою уважно вивчіть спеції. Звертайте увагу на їх колір, консистенцію, запах. І віддавайте перевагу спеціям, які не пройшли помел.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвав несподіваний продукт від головного болю.

А також розповідали секрети шеф-кухарів, які розкривають тільки в кулінарних школах.

Читайте РБК-Україна в Google News
подделка фальсификат специи
LITE
Свято 17 жовтня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей день
Свято 17 жовтня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей день