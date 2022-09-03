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Фахівці розповіли, кому потрібно проводити йодну профілактику у разі рідіаційної небезпеки

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Субота 03 вересня 2022 20:29
Фахівці розповіли, кому потрібно проводити йодну профілактику у разі рідіаційної небезпеки Кому потрібно приймати калій йодид у разі небезпеки (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Для зменшення негативного впливу радіоактивного йоду, який міститься у викидах після аварії, використовують йодид калію. Він блокує щитовидну залозу і перешкоджає накопиченню в ній радіоізотопів йоду.

Про це повідомляє Національна Служба Здоров'я України у Telegram.

Важливо пам'ятати, що приймати профілактичну дозу йодиду калію слід лише після офіційного оповіщення про загрозу викиду та необхідність проведення йодної профілактики.

Фахівці кажуть, що йодна профілактика ефективніша при прийомі препарату за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари. Також препарат можна прийняти одночасно з надходженням "хмари" та через 6 годин після.

Йодид калію потрібно приймати у таких дозах:

  • діти до 1 міс - 16 мг;
  • діти від 1 міс до 3 років - 32 мг;
  • діти від 3 до 12 років - 62,5 мг;
  • підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують грудьми - 125 мг;
  • людям за 40 років калій йодид не призначають.

Окрім того, експерти нагадують, що у разі радіаційної аварії потрібно перейти в укриття, щільно закрити вікна і двері, упакувати харчові продукти або помістити їх в закриті місткості, зробити запас чистої води.

Які наслідки прийому

Зазначається, що тимчасова блокада функції щитоподібної залози та одноразове введення йодовмісних препаратів практично не позначається на стані здоров'я дітей та дорослих.

Однак, якщо приймати такі препарати протягом тривалого часу та у неправильному дозуванні, підвищується ризик зниження функції щитоподібної залози. Тому приймати йодовмісні препарати для профілактики не варто.

Раніше ми повідомляли, як підготуватися до можливої радіаційної аварії.

Також МОЗ опублікувало інструкцію дій при радіаційній аварії.

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