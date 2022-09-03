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Специалисты рассказали, кому нужно проводить йодную профилактику в случае радиационной опасности

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Суббота 03 сентября 2022 20:29
Специалисты рассказали, кому нужно проводить йодную профилактику в случае радиационной опасности Кому нужно принимать калий йодид в случае опасности (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Для уменьшения негативного влияния радиоактивного йода, который содержится в выбросах после аварии, используют йодид калия. Он блокирует щитовидную железу и препятствует накоплению в ней радиоизотопов йода.

Об этом сообщает Национальная Служба здоровья Украины в Telegram.

Важно помнить, что принимать профилактическую дозу йодида калия следует только после официального оповещения об угрозе выброса и необходимости проведения йодной профилактики.

Специалисты говорят, что йодная профилактика более эффективна при приеме препарата за 6 и менее часов до поступления радиоактивного облака. Также препарат можно принять одновременно с поступлением "облака" и через 6 часов после.

Йодид калия нужно принимать в следующих дозах:

  • дети до 1 мес - 16 мг;
  • дети от 1 мес до 3 лет - 32 мг;
  • дети от 3 до 12 лет - 62,5 мг;
  • подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери - 125 мг;
  • людям за 40 лет калий йодид не назначают.

Кроме того, эксперты напоминают, что в случае радиационной аварии нужно перейти в укрытия, плотно закрыть окна и двери, упаковать пищевые продукты или поместить их в закрытые емкости, сделать запас чистой воды.

Каковы последствия приема

Отмечается, что временная блокада функции щитовидной железы и однократное введение йодсодержащих препаратов практически не сказывается на состоянии здоровья детей и взрослых.

Однако, если принимать такие препараты в течение длительного времени и в неправильной дозировке, повышается риск снижения функции щитовидной железы. Поэтому принимать йодсодержащие препараты для профилактики не стоит.

Ранее мы сообщали, как подготовиться к возможной радиационной аварии.

Также Минздрав опубликовал инструкцию действий при радиационной аварии.

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